«Локомотив» посредством письма предложил «СКА-Хабаровску» перенести матч между командами

Руководитель департамента по связям с общественностью «Локомотива» Андрей Бодров сообщил о том, что «железнодорожники» посредством официального письма обратились к «СКА-Хабаровску» с предложением провести матч 18-го тура РФПЛ между командами в Москве или Сочи, а не в Хабаровске, где в день встречи (27 ноября) ожидается около 20 градусов мороза:

«Прогноз погоды в Хабаровске на 27 ноября - мороз под двадцать градусов, снег. Играть в футбол в таких условиях не представляется возможным, это форс-мажор. При столь низких температурах здоровье участников матча и зрителей будет подвергнуто опасности. Мы предлагаем действовать в интересах футбола, а именно - перенести матч на стадион, где будут созданы приемлемые условия для болельщиков и футболистов.

Варианты? Сочи, Москва. Возможно, коллеги из „СКА-Хабаровска“ предложат стадион в Махачкале как заявленный резервным. Письмо с предложениями отправлено, надеемся на скорейший отклик и готовность вместе выработать оптимальное решение».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте