Матч «СКА-Хабаровск» - «Локомотив» могут перенести в Сочи

Матч 21-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» - «Локомотив» может пройти в Сочи из-за тяжелых погодных условий в Хабаровске. Об этом рассказали в пресс-службе московского клуба.

«В конце ноября в Хабаровске ожидаются низкие температуры. В данный момент ведутся консультации о переносе матча „СКА-Хабаровска“ и „Локомотива“ 27 ноября из Хабаровска в Сочи, чтобы не создавать угрозу здоровья футболистов, и чтобы люди не страдали на трибунах».

Отметим, что на завтрашней игре «СКА-Хабаровск» - ЦСКА ожидается 17 градусов мороза.

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