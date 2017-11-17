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Матч «СКА-Хабаровск» - «Локомотив» могут перенести в Сочи

сегодня, 15:17
СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск-:-ЛокомотивЛокомотив27.11.2017 в 12:00 Не начался

Матч 21-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» - «Локомотив» может пройти в Сочи из-за тяжелых погодных условий в Хабаровске. Об этом рассказали в пресс-службе московского клуба.

«В конце ноября в Хабаровске ожидаются низкие температуры. В данный момент ведутся консультации о переносе матча „СКА-Хабаровска“ и „Локомотива“ 27 ноября из Хабаровска в Сочи, чтобы не создавать угрозу здоровья футболистов, и чтобы люди не страдали на трибунах».

Отметим, что на завтрашней игре «СКА-Хабаровск» - ЦСКА ожидается 17 градусов мороза.

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Все комментарии
ermak6848
сегодня в 16:07
Интересно а как болельщики СКА Хабаровкск готовы поболеть за своих
РЖД оплатит купейный вагон и суточные.
Тогда Мы едим в Сочи на две ночи...
форева ответил Мельгарехо
сегодня в 16:05
Мельгарехо:
странно что кони не под суетились матч из Хабаровска перенести. видимо у Гинера совсем денег нет.
А не для кого и не удивительно , что для мясных странно, они бы суетится и ныть за полгода бы начали.)))
time out ответил Don trambon
сегодня в 16:05
Don trambon:
ахаха. так гинер же бомж и тд по вашей инфе. как он мог тогда столько раз покупать?) вывод - всё началось с того года.
Вот не надо было столько Гинеру покупать, не стал бы бомжом. Зарвался от своего могущества. Финал, как ты говоришь - бомж.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 16:04
    FILL3286
    сегодня в 16:03
    Игра в Хабаровске,а стыдно за Зенит!
    drug01
    сегодня в 16:01
    А с цска?
    Tommy Lee
    сегодня в 15:58
    Ска вместо домашней игры почему то должен лететь через полстраны.
    Bearded man
    сегодня в 15:58
    Ну как и ожидалось, какой там у Локо юбилей в этом году?)
    Адвокат 76
    сегодня в 15:57
    В Хабаровске нужен манеж, иначе так и придётся вне дома играть больше игр.
    Сов Армия
    сегодня в 15:57
    Про чтобы не писали, а болелы спартака все равно все сведут к рекордам Игоря в ЛЧ и о том что у гинера деньги кончились.
    NunoGomes21
    сегодня в 15:56
    А в манеже (где-нибудь поближе к Хабаровску) никак?
    Zimka
    сегодня в 15:53
    Тогда и дерби надо переносить с открывашки в Сочи.
    Московские бабушки
    сегодня в 15:53
    опять плацкарт подорожает((
    Tommy Lee
    сегодня в 15:52
      Литейный 4
      сегодня в 15:51
      Из Хабаровска до Сочи по прямой 7000 км. Нифига себе для СКА домашний матч!
      Egorium
      сегодня в 15:50
      Все должны играть в одинаковых условиях, почему бы Локомотиву не слетать в Хабаровск, остальные команды летали.
      Мельгарехо
      сегодня в 15:48
      странно что кони не под суетились матч из Хабаровска перенести. видимо у Гинера совсем денег нет.
      Tepliz ответил ZenCh
      сегодня в 15:48
      ZenCh:
      Во-во. Тоже так считаю
      Вот я и говорю чем думали. Неужели не знают какая погода в это время в Хабаровске. Не хочется плохими словами их обзывать а то заблокируют , а так хочется
      Don trambon ответил FILL3286
      сегодня в 15:45
      FILL3286:
      А как же Гинер не договорился с Мудко???? А ну да,денег же нет))))
      ахаха. так гинер же бомж и тд по вашей инфе. как он мог тогда столько раз покупать?) вывод - всё началось с того года.
      Есть медали ответил The Frei
      сегодня в 15:44
      The Frei:
      Летом в Рфпл перерыв, а зимой мы по снегу в футбол играем, ЗАТО мы как в ЕВРОПЕ календарь составили. В Хабаровске -267 градусов по Фаренгейту, но СКА Хабаровская команда, поэтому и играть нужно там. Все претензии по холоду к Мутко с его календарем.
      Да когда Фурсенко с умным видом про этот переход говорил, мне уже не нравилась его мимика и речи. Бла-бла-бла-бла составы-чемпионы не разбегутся бла-бла-бла-бла-бла на одном уровне с европой играть буде по весне блаблаблабла.
      Один плюс от перехода : мне очень понравился сезон 2011/2012.
      Литейный 4
      сегодня в 15:44
      Кто то летает в Хабаровск, а кто то на курорт в Сочи!
      борька
      сегодня в 15:44
      И матич с ЦСКА нужно отменить и перенести.Пусть там каши поедят и едут играть в Сочи, а Мутко с федералами пусть мяч гоняют в мороз!
      leopit
      сегодня в 15:44
      ЛОКО стелет мягкую соломку...рановато что-то...
      ZenCh ответил Tepliz
      сегодня в 15:43
      Tepliz:
      Другой вариант. Можно было ранней осенью пока погода позволяет дать игры Хабаровску, ну а сейчас выезды. Интересно чем думали составители календаря наверно мягким местом
      Во-во. Тоже так считаю
      protest70
      сегодня в 15:43
      А кони рыжие что ли? В -17 будут играть
      Есть медали
      сегодня в 15:43
      а ближе к Хабаровску ничего нет?
      Tepliz
      сегодня в 15:42
      Другой вариант. Можно было ранней осенью пока погода позволяет дать игры Хабаровску, ну а сейчас выезды. Интересно чем думали составители календаря наверно мягким местом
      Алексей Мяснов
      сегодня в 15:39
      Спартак значит играл в -13 и всем было пох , а тут о переносе расдутахтались
      FILL3286 ответил Don trambon
      сегодня в 15:39
      Don trambon:
      Кабинетные пошли уже матчи переносить. Сначала в матче с ЦСКА с судьёй договорились, теперь виде те ли плохие погодные условия. Унылым становится чемпионат где теперь покупают 1е места( В том году спам, в этом кажись локомотив, а в следующем кто?! рубин?!
        ZenCh ответил Alex-96
        сегодня в 15:39
        Alex-96:
        Лучше на лето, где нибуть с 14 июня по 15 июля.
        Есть большая вероятность, что Локо не пробьётся в евровесну. Так что свободных дней может быть много
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