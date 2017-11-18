«Фиорентина» продлила контракт с Кьезой

Пресс-служба «Фиорентины» сообщает о том, что клуб продлил контракт с нападающим Федерико Кьезой.

Новое трудовое соглашение между «фиалками» и 20-летним футболистом рассчитано до июня 2022 года.

Примечательно, что действие предыдущего контракта Кьезы распространялось до 2021 года, то есть стороны продлили сотрудничество лишь на год. Не исключено, что это было сделано лишь с целью прописать в контракте игрока увеличенные отступные, дабы позже выручить с продажи нападающего больше денег.

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