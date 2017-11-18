«Атлетик» предложит Аррисабалаге новый контракт

Согласно данным из прессы, руководство «Атлетика» намерено предложить голкиперу команды Кепе Аррисабалаге новый контракт. Сообщается, что испанский клуб собирается принять все требования агента игрока, только чтобы 23-летний вратарь остался в команде. Ожидается, что зарплата Кепы составит 2.2 миллиона евро, а сумма отступных будет снижена до 40 миллионов евро, хотя сейчас составляет 80 миллионов.



Ранее ходили слухи, что «Реал» намерен осуществить трансфер Кепы Аррисабалаги.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте