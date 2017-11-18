Рейтинг самых непредсказуемых дерби Европы

В Мадриде, Лондоне и Риме сегодня великие футбольные дерби, и «Соккер.ру» выяснил, какая из битв соседей самая непредсказуемая.

«Римское дерби существует, чтобы им наслаждаться». Сказал Лучано Спаллетти перед тем, как проиграть «Лацио» 1:3. Наслаждение достается не всегда вашей команде, и этим дерби тоже хороши. Баттлы Мадрида, Милан, Лондона, Ливерпуля, Стамбула или Москвы существуют для футбольного наслаждения, но интересно найти самое увлекательное дерби!

Система оценки. Разыскиваем соседей, одинаково близких к победе, поэтому надо смотреть на разницу успехов. Чем меньше – тем лучше. Также важна разница голов, опять меньшая престижнее, когда ищем непредсказуемость. Также важно для яркости, чтобы в последних играх не было длительных победных серий одной из команд.

За три успеха подряд начисляем три штрафных балла, за четыре – четыре, и так далее. Суммируем разницу по победам в десяти играх, по мячам в шести самых свежих, а затем оцениваем серийность. Чем выше количество баллов – тем дерби жиже. Когда числа высокие, то в матче часто есть фаворит, который редко подводит. А мы наоборот ищем самое нескучное дерби!

10 место. «Селтик» - «Рейнджерс» (24 балла)



Начнем со знаменитого и великого дерби, столкновения двух ветвей христианства, различных культур в пределах одного города Глазго. И стартуем с «Олд Фирм», чтобы показать действенность системы оценки. «Селтик» 8 раз переиграл «Рейнджерс» в последних 10 матчах, разница мячей +17, поэтому у шотландцев уверенное последнее место в рейтинге – самое предсказуемое дерби из великих.

9 место. «Ливерпуль» - «Эвертон» (16 баллов)

Скучное дерби, всего два варианта. Или «Ливерпуль» не может победить, тогда случается ничья, или уверенно разбирается с «ирисками», позволяя процитировать знаменитую фразу: «В Ливерпуле только две команды – „Ливерпуль“ и его дубль». Восьмидесятые снова в моде, но не в родном городе «Битлз». «Эвертон» не тянет на победы в дерби, 0 побед в 14 играх подряд.

8 место. «Рома» - «Лацио» (13 баллов)

Римское дерби оттащила вниз рейтинга серия из четырех побед «Ромы» подряд. Но весной пошли по пути исправления ситуации с непредсказуемостью. Император Тотти ушел, Спаллетти не задержался, Симоне Индзаги нужно попытаться захватить город-империю. Победа 1:3 в апреле означает, что начали новую страницу, ведь «Лацио» обыграл соседей впервые за пять лет. Римские гладиаторы снова непредсказуемые – палец вверх!

7 место. «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» (6 баллов)

Не так давно дерби Манчестера едва не переменилось в лице – «Сити» одержал четыре победы подряд. Но затем включился «Юнайтед», и хотя Гвардиола тренирует команду, которая острее и злее, ни в официальных матчах прошлого сезона, ни даже в летнем спарринге в США «горожане» не показали, что на голову сильнее. Моуриньо знает толк в дерби? Пожалуй, поэтому предсказать победителя следующей игры сложнее, чем многие думают. Это настоящее дерби!

6 место. ЦСКА – «Спартак» (5 баллов)

Могли быть на втором-третьем месте, если бы не оборона «Спартака». Ведь по непредсказуемости и яркости – одно из самых ценных дерби Европы. За десять матчей всего одна ничья (не 0:0, как в Манчестере, а 2:2), 5 побед армейцев – в том числе 0:4, но 4 победы «Спартака» - бывало 3:1, и даже 3:0 чуть раньше. По разнице мячей в последних поединках все тоже четко, хотя победа «армейцев» 0:4 в 2015-м году немного занизила рейтинг московского дерби, в котором больше двух побед подряд собрать сложно.

5 место. «Црвена Звезда» - «Партизан» (4 балла)

Беспорядки на трибунах, войны фанатов, дикая атмосфера и полное нежелание «Црвены Звезды» проигрывать «Партизану», пусть в 10 последних сезонах именно «гробари» были первыми, а «красная звезда» выиграла лишь два чемпионата. Зато дерби остается непредсказуемым, хотя его немного подпортили частые ничьи – 3 в последних 5 встречах. Поэтому, а также из-за низкой результативности, сербы оказываются на пятом месте, хотя по баллам равны двум дерби из топ-4.

4 место. «Арсенал» - «Тоттенхэм» (4 балла)

Как сговорились – дерби Северного Лондона тоже сегодня, как римское и мадридское. А вчера, сегодня и завтра этот поединок будет актуальным, поскольку точеные козырьки лондонских хулиганов, усиленных сборными мира, готовы резать соперников. В этом дерби маленькая разница мячей в последних встречах, давненько нет победных серий одной стороны, а весной выиграл «Тоттенхэм». Тем интереснее, Почеттино и сегодня может огорчить Венгера, если будет в порядке после матчей сборных его международный легион!

3 место. «Фенербахче» - «Галатасарай» (4 балла)

Турецкое дерби остается жарким, невзирая на серию из шести матчей, в которых «Фенербахче» не проиграл соседу из другого континента. Почему другого? Клубы находятся в азиатской и европейской части бывшего города Константинополя. Так что это даже географически удивительное сражение. Хотя жесткость и принципиальность заменила яркий футбол – забивают мало, на трибунах обычно так жарко, что никакие почтенные богачи на стадионе «Арсенала», где абонемент в десять раз дороже, чем на игры «Барселоны», такую атмосферу воссоздать не смогут. Кроме того, «Галатасарай» всегда мечтает о реваншах, доказательством служит новый сезон – «Фенербахче» отстает от соседа-лидера на девять пунктов и семь мест!

2 место. «Реал» - «Атлетико» (4 балла)

Ждем хет-трика Роналду в честь новой дочери? «Атлетико» Криштиану забивает исправно, хотя Симеоне не случайно называет «Реал» лучшей командой планеты – знает, что может их обыграть на новом стадионе «Ванда Метрополитано», и тогда всегда можно заявить, что справился с лучшими. В этой паре в последнее время «Реал» успешнее, но не забывайте - серия из десяти матчей началась 4:0 в пользу «Атлетико»! Симеоне сделал все, чтобы по количеству побед и поражений в основное время «матрасники» были равным с «Реалом», и только по серии пенальти в финале ЛЧ побеждали. Впрочем, бои за «ушастого» тоже делают мадридское дерби особенным.

1 место. «Милан» - «Интер» (1 балл)

Основываясь на одних критериях, находим самый непредсказуемый поединок, в котором возможна победа любой из сторон. Конечно, некоторые люди скажут, что «миланское дерби теперь не такое, как раньше, хочу всего и сразу». Чтобы и непредсказуемо получалось, как сейчас, но при этом футбол был более высокого класса, а на поле были Неста, Шевченко, Дзаннетти и Снейдер. Такого пока не ждем, поскольку «Милан» и даже «Интер», невзирая на все старания Спаллетти, явно не лучшие команды Европы. Зато пять лет ни один из миланских клубов не может позволить две подряд победы над соседом в древнем и важном для футбольного мира дерби. В десяти поединках у соседей поровну побед и поражений. Так что это не самое высококлассное из-за уровня соперников, но самое непредсказуемое дерби.