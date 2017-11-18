«Барселона» одержала дежурную победу над «Леганесом»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 2:0 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 2.47 3.67 2.91
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити 0:2 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 9.3 5.55 1.3
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 3:0 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5 8.9
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:4 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 6.8 4.15 1.5
20:30 25’ Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 0:1 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл Фонбет 1.25 5.8 12
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 17 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити 2:2 Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун Фонбет 2 3.55 3.55
Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 3:0 Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург Фонбет 1.14 8.2 17
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 2:2 Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг Фонбет 2.25 3.7 2.95
Испания. Примера 2017/2018, 12 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес 0:3 Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 3.2 3.4 2.2
Италия. Серия А 2017/2018, 13 тур 1 X 2
20:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 0:0 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 2.1 3.47 3.35
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 1.43 4.7 6.7
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 2:4 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА Фонбет 8 3.9 1.48
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 1:1 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат Фонбет 2.65 2.95 2.95
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 1:4 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М Фонбет 2.33 3.65 3.15
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 0:0 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин Фонбет 3.07 2.9 2.6
Россия. ФНЛ 2017/2018, 24 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 2:1 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.35 4.6 8.1
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь 0:1 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов Фонбет 4.4 3.2 1.85
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХимкиХимки 3:1 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 2.02 3.17 3.7
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань 3:1 Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень Фонбет 2.3 2.9 3.3
  • Главные новости
  • Все новости
20:53
«Рубин» поделил очки с «Арсеналом»0
19:51
«Манчестер Сити» одержал десятую победу в АПЛ подряд33
19:50
«Ливерпуль» отправил три мяча в ворота «Саутгемптона»15
19:50
Мората и Азар разбили «Вест Бромвич»11
19:18
«Бавария» разгромила «Аугсбург»8
20:55
Классон: «„Краснодар“ должен был использовать ту же тактику, что и сборная Швеции»0
20:51
«Кубань» обыграла «Тюмень»0
20:50
ПСЖ разгромил «Нант» Клаудио Раньери3
20:39
Промес: «Сегодня была очень важная игра для того, чтобы подняться в таблице»7
20:35
Клопп: «„Ливерпуль“ мог забить больше»1
20:34
Рейнгольд: «„Спартак“ – эталон! Многие команды сейчас задрожали»13
20:27
Тавеккио: «В провале сборной Италии виноват Вентура»0
20:27
Гвардиола: «Мы не дали „Лестеру“ ничего сделать»2
20:24
«Химки» уверенно обыграли «Томь»0
19:59
«Халл Сити» не удержал победу над «Ипсвичем»11
19:29
Промес обошел Кураньи в списке самых забивных легионеров чемпионатов России31
19:21
«Байер» и «РБ Лейпциг» завершили матч результативной ничьей2
18:59
У Глушакова - ушиб колена41
18:48
Шалимов: «Счет не по игре»44
18:44
Каррера: «„Спартак“ будет бороться до конца, посмотрим, что произойдет в мае»25
18:42
Салихамиджич подтвердил интерес «Баварии» к Гризманну2
18:40
Маркович: «СКА нужно меньше пропускать»3
18:34
Глушаков получил травму в преддверии матча с «Марибором» в Лиге чемпионов17
18:28
Бэйл: «Коулмэн — потрясающий менеджер. Я желаю ему удачи»1
18:26
«Спартак» на выезде громит «Краснодар»415

«Барселона» одержала дежурную победу над «Леганесом»

сегодня, 20:04
ЛеганесЛеганес0 : 3БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» обыграла «Леганес» в матче 12-го тура чемпионата Испании.

Леганес, стадион «Мунисипаль де Бутарке»

«Леганес» - «Барселона» 0:3 (0:1)
Голы: Суарес 28, Суарес 60, Паулиньо 90.

«Леганес»: Куэльяр, Муньос, Рико, Сальдуа, Сиовас (Рауль Гарсия,79), Эрасо (Бовю 46), Эль-Жар, Шимановски (Гумбау 66), Перес, Амрабат, Пирес.
Главный тренер: Асьер Гаритано.

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду (Алеиш Видаль, 59), Умтити, Бускетс, Ракитич, Иньеста (Паулиньо 59), Месси, Суарес, Пако Алькасер (Денис Суарес 82).
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.

Предупреждения: Пике 29, Суарес 53, Сиовас 72.

Судья: Альберто Ундиано Мальенко.

В минувшем туре «Барселона» минимально обыграла «Севилью».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ПСЖ разгромил «Нант» Клаудио Раньери
Сегодня, 20:50 3
«Халл Сити» не удержал победу над «Ипсвичем»
Сегодня, 19:59 11
«Манчестер Сити» одержал десятую победу в АПЛ подряд
Сегодня, 19:51 33
«Ливерпуль» отправил три мяча в ворота «Саутгемптона»
Сегодня, 19:50 15
Мората и Азар разбили «Вест Бромвич»
Сегодня, 19:50 11
«Байер» и «РБ Лейпциг» завершили матч результативной ничьей
Сегодня, 19:21 2
Обсудить
Все комментарии
Russiаnhammer
сегодня в 20:55
Взять бы еще Аршавина из Кайрата.Казахи много не запросят за пенсионера. А вклинится Андрюша на раз-два.
Также надо переманить Давида Сильву из МС и Де Брюйне не помешает.
Сижу себе мечтаю)
Russiаnhammer
сегодня в 20:50
Молодцы!
дурман
сегодня в 20:50
Рад за Суареса
КЭТиК
сегодня в 20:44
Легкая победа.
Agamaga
сегодня в 20:32
Красавцы! Суареса надеюсь прорвало, а то кроме Месси тянуть некому было.
Санчо Панса
сегодня в 20:29
Без шансов и без вариантов для Леганеса. С разгромной выездной победой, болельщики Блаугранас! Суарес просто зверь, конечно)
Johnes ответил raulmadrid_007
сегодня в 20:26
raulmadrid_007:
Барса это вторичка и тень Реала во всем.Как в прошлом так и сейчас. Роналду с очередным дежурным ЗМ.
    alex1990for ответил raulmadrid_007
    сегодня в 20:24
    raulmadrid_007:
    Кто действующий чемпион в ЛЧ и Примере?Не подскажешь.)
    где там сейчас действующий картонный чемпион всего, что можно?)
    raulmadrid_007 ответил Ty4ka98
    сегодня в 20:23
    Ty4ka98:
    Скучно, да? Причинно-следственная связь в твоих словах не наблюдается.
    Кто действующий чемпион в ЛЧ и Примере?Не подскажешь.)
    Летучий-Голландец. ответил Ty4ka98
    сегодня в 20:23
    Ty4ka98:
    Скучно, да? Причинно-следственная связь в твоих словах не наблюдается.
    Не скучно, это просто бомбежка)
    alex1990for ответил Ty4ka98
    сегодня в 20:22
    Ty4ka98:
    Скучно, да? Причинно-следственная связь в твоих словах не наблюдается.
    да просто бомбит у реалоглора. так надеялся на потерю очков барсы, а тут такое. да еще и реао скорее всего очки потеряет.
    Летучий-Голландец. ответил raulmadrid_007
    сегодня в 20:22
    raulmadrid_007:
    Барса это вторичка и тень Реала во всем.Как в прошлом так и сейчас. Роналду с очередным дежурным ЗМ.
    Бомболейлоооо))
    Пластун ответил Apsny
    сегодня в 20:22
    Apsny:
    Я и сам был против Паулиньо, но пашет он, весь скептицизм пропал у меня))).
    А я изначально против Неймара)
    Ty4ka98 ответил raulmadrid_007
    сегодня в 20:21
    raulmadrid_007:
    Барса это вторичка и тень Реала во всем.Как в прошлом так и сейчас. Роналду с очередным дежурным ЗМ.
    Скучно, да?

    Причинно-следственная связь в твоих словах не наблюдается.
    Пластун
    сегодня в 20:21
      BARCAWORLD ответил raulmadrid_007
      сегодня в 20:20
      raulmadrid_007:
      Барса это вторичка и тень Реала во всем.Как в прошлом так и сейчас. Роналду с очередным дежурным ЗМ.
        AktobeBarca
        сегодня в 20:19
        Проснулся таки Суарес! Всех фанатов с победой!
        raulmadrid_007
        сегодня в 20:19
        Барса это вторичка и тень Реала во всем.Как в прошлом так и сейчас.
        Роналду с очередным дежурным ЗМ.
        Apsny ответил Пластун
        сегодня в 20:17
        Пластун:
        А помните как смеялись из розового болота про Паулиньо из Китая? Сегодня чисто на него смотрел после замены. Без потерь и ошибок.
        Я и сам был против Паулиньо, но пашет он, весь скептицизм пропал у меня))).
        Johnes
        сегодня в 20:17
        Лучший игрок матча - Марк Андре тер Штеген. Видаля с Алькасером в глубокий запас, а лучше продавать к е.еням. Пора уж полноценно доверять Денису.
        Пластун
        сегодня в 20:16
        Игры по прежнему нет. И зачем начинают пижонить не понятно. Как только начинают перепас в центре издеваясь над соперником так сразу привоз. Не будь на воротах Тер Штегена и кто знает, чтобы было.
        Vane4ek
        сегодня в 20:15
        Красавцы!) Всех блаугранас с победой!)
        Пластун ответил Happyboy Barca
        сегодня в 20:15
        Happyboy Barca:
        Вкусный момент это второй гол суареса и празднование перед вратарем леганеса куэльяром
        Этот симулянт косит под деХеа.
        Пластун
        сегодня в 20:14
        А помните как смеялись из розового болота про Паулиньо из Китая? Сегодня чисто на него смотрел после замены. Без потерь и ошибок.
        neomessi ответил Тео Джонс
        сегодня в 20:13
        Тео Джонс:
        Жаль только, что Пике пропустит игру на Месталье, и его нету особо кем заменить кроме Маске
        Маска в лазарете на 4 недели попал.
        Happyboy Barca
        сегодня в 20:13
        Вкусный момент это второй гол суареса и празднование перед вратарем леганеса куэльяром
        пеле-70
        сегодня в 20:13
        Барса лучший клуб Суарес наконецто забил.с победой всех болел Барсы
        BARCAWORLD
        сегодня в 20:12
        Денис Суарес хороший игрок..Будет ошибкой его отпускать..
        starche
        сегодня в 20:12
        Именно "дежурную". Правда, порадовал Суарес. С победой! Трёшечка в копилке не помешает.
        Пластун ответил Тео Джонс
        сегодня в 20:12
        Тео Джонс:
        Жаль только, что Пике пропустит игру на Месталье, и его нету особо кем заменить кроме Маске
        Маскерано травмирован. Вермалена выпустят(
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100