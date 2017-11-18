«Барселона» одержала дежурную победу над «Леганесом»

«Барселона» обыграла «Леганес» в матче 12-го тура чемпионата Испании.
Леганес, стадион «Мунисипаль де Бутарке»
«Леганес» - «Барселона» 0:3 (0:1)
Голы: Суарес 28, Суарес 60, Паулиньо 90.
«Леганес»: Куэльяр, Муньос, Рико, Сальдуа, Сиовас (Рауль Гарсия,79), Эрасо (Бовю 46), Эль-Жар, Шимановски (Гумбау 66), Перес, Амрабат, Пирес.
Главный тренер: Асьер Гаритано.
«Барселона»: тер Штеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду (Алеиш Видаль, 59), Умтити, Бускетс, Ракитич, Иньеста (Паулиньо 59), Месси, Суарес, Пако Алькасер (Денис Суарес 82).
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.
Предупреждения: Пике 29, Суарес 53, Сиовас 72.
Судья: Альберто Ундиано Мальенко.
В минувшем туре «Барселона» минимально обыграла «Севилью».
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Надеюсь с этого момента Суареса прорвёт , эти голы были ему необходимы !
Паулиньо молоток!!!
Тер Штеген с каждым разом радует все сильнее
Паулиньо >>Роналду
Надеюсь с этого момента Суареса прорвёт , эти голы были ему необходимы !
Паулиньо молоток!!!
Тер Штеген с каждым разом радует все сильнее
Паулиньо >>Роналду
Всех сине-гранатовых с победой!
Всех сине-гранатовых с победой!