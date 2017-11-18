Суарес: «Я не переживал из-за того, что не забиваю»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес, наконец, прервал свою «голевую засуху», отметившись дублем в матче с «Леганесом» в 12-м туре Ла Лиги. Уругваец делится впечатлениями:

«Я не переживал из-за того, что не забиваю. Просто старался чувствовать себя уверенно. Голы помогли нам одержать победу, а это самое главное, ведь каждая игра сложна.

Мы стараемся играть хорошо, но это не всегда получается. Надо принять это как факт. Теперь нам необходимо продолжать в том же духе».

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