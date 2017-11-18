«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл»

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ньюкаслом» в матче 12-го тура чемпионата Англии.
Манчестер, стадион «Олд Траффорд»
«Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл» 4:1 (2:1)
Голы: Марсьяль 37, Смоллинг 45+1, Погба 54, Лукаку 70 - Гейл 14.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Смоллинг, Линделеф, Валенсия, Янг, Мата (Эррера 83), Матич, Погба (Феллайни 70), Марсьяль (Ибрагимович 77), Рэшфорд, Лукаку.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.
«Ньюкасл»: Эллиот, Кларк, Манкильо, Йедлин, Лежен, Ритчи (Ааронс 66), Хэйден, Шелви, Мерфи, Гэйл (Диаме 77), Хоселу (Митрович 71).
Главный тренер: Рафаэль Бенитес.
Предупреждения: Хэйден 12, Смоллинг 67.
Судья: Крейг Поусон.
Ранее «Манчестер Сити» одержал десятую победу в АПЛ подряд.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Но заставили подопечные Моуриньо поволноваться в начале, когда пропустили гол.
Но заставили подопечные Моуриньо поволноваться в начале, когда пропустили гол.
Ньюкасл - дно !
Линделеф - что ты есть такое ? )))
Ньюкасл - дно !
Линделеф - что ты есть такое ? )))
Всех с Победой!!!
!!!GGMU!!!
Всех с Победой!!!
!!!GGMU!!!