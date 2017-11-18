«Рома» одержала победу над «Лацио» в римском дерби

«Рома» обыграла «Лацио» в матче 13-го тура чемпионата Италии.
Рим, стадион «Олимпико»
«Рома» - «Лацио» 2:1 (0:0)
Голы: Перотти 49 (пенальти), Наингголан 53 - Иммобиле 72 (пенальти).
«Рома»: Алиссон, Фасио, Манолас, Коларов, Флоренци (Бруно Перес 80), Стротман, де Росси, Эль-Шаарави (Жерсон 73), Наингголан (Жезус 85), Перотти, Джеко.
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.
«Лацио»: Стракоша, де Врей, Раду (Габаррон, 77), Марушич, Баштуш, Милинкович-Савич, Лулич (Лукаку 58), Луис Альберто, Пароло, Лейва (Нани 58), Иммобиле.
Главный тренер: Симоне Индзаги.
Предупреждения: Лулич 18, Лейва 25, Луис Альберто 55, Нани 63, Наингголан 67, Фасио (89).
Судья: Джанлука Рокки.
В минувшем туре «Рома» отгрузила четыре мяча «Фиорентине».
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Ваш индеец весь сезон не сможет так носится по полю, как сегодня.
Ваш индеец весь сезон не сможет так носится по полю, как сегодня.