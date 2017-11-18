«Рома» одержала победу над «Лацио» в римском дерби

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 2:0 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 2.47 3.67 2.91
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити 0:2 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 9.3 5.55 1.3
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 3:0 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5 8.9
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:4 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 6.8 4.15 1.5
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 4:1 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл Фонбет 1.25 5.8 12
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 17 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити 2:2 Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун Фонбет 2 3.55 3.55
Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 3:0 Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург Фонбет 1.14 8.2 17
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 2:2 Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг Фонбет 2.25 3.7 2.95
Испания. Примера 2017/2018, 12 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес 0:3 Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 3.25 3.4 2.18
Италия. Серия А 2017/2018, 13 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 2:1 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 2.1 3.47 3.35
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 1.43 4.7 6.7
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 2:4 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА Фонбет 8 3.9 1.48
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 1:1 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат Фонбет 2.65 2.95 2.95
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 1:4 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М Фонбет 2.33 3.65 3.15
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 0:0 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин Фонбет 3.07 2.9 2.6
Россия. ФНЛ 2017/2018, 24 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 2:1 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.35 4.6 8.1
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь 0:1 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов Фонбет 4.4 3.2 1.85
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХимкиХимки 3:1 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 2.02 3.17 3.7
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань 3:1 Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень Фонбет 2.3 2.9 3.3
  • Главные новости
  • Все новости
22:23
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл»6
22:00
«Наполи» - «Милан»: стартовые составы2
20:53
«Рубин» поделил очки с «Арсеналом»37
20:04
«Барселона» одержала дежурную победу над «Леганесом»67
19:51
«Манчестер Сити» одержал десятую победу в АПЛ подряд54
22:25
Слуцкий подарил матрешку комментатору BBC0
21:57
«Атлетико» и «Реал» определились с составами на мадридское дерби7
21:48
Вальверде: «Результат матча с „Леганесом“ вводит в заблуждение»3
21:39
Божович: «„Рубин“ – не подарок»1
21:33
Бердыев: «Удовлетворения от результата матча с „Арсеналом“ нет»4
21:30
Мостовой: «Вся борьба „Спартака“ и „Зенита“ впереди»12
21:28
Слуцкий: «Мы расстроены, но нужно фокусироваться на позитивных вещах»7
21:17
Селихов: «„Краснодар“ очень бодро начал матч, но мы выстояли»4
21:15
Суарес: «Я не переживал из-за того, что не забиваю»2
21:12
Глушаков: «„Спартак“ закономерно победил»7
21:06
Синицын: «„Краснодар“ не заслужил подобный счет»9
20:55
Классон: «„Краснодар“ должен был использовать ту же тактику, что и сборная Швеции»6
20:51
«Кубань» обыграла «Тюмень»0
20:50
ПСЖ разгромил «Нант» Клаудио Раньери6
20:39
Промес: «Сегодня была очень важная игра для того, чтобы подняться в таблице»12
20:35
Клопп: «„Ливерпуль“ мог забить больше»2
20:34
Рейнгольд: «„Спартак“ – эталон! Многие команды сейчас задрожали»31
20:27
Тавеккио: «В провале сборной Италии виноват Вентура»3
20:27
Гвардиола: «Мы не дали „Лестеру“ ничего сделать»3
20:24
«Химки» уверенно обыграли «Томь»1

«Рома» одержала победу над «Лацио» в римском дерби

сегодня, 21:55
РомаРома2 : 1ЛациоЛациоМатч завершен

«Рома» обыграла «Лацио» в матче 13-го тура чемпионата Италии.

Рим, стадион «Олимпико»

«Рома» - «Лацио» 2:1 (0:0)
Голы: Перотти 49 (пенальти), Наингголан 53 - Иммобиле 72 (пенальти).

«Рома»: Алиссон, Фасио, Манолас, Коларов, Флоренци (Бруно Перес 80), Стротман, де Росси, Эль-Шаарави (Жерсон 73), Наингголан (Жезус 85), Перотти, Джеко.
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.

«Лацио»: Стракоша, де Врей, Раду (Габаррон, 77), Марушич, Баштуш, Милинкович-Савич, Лулич (Лукаку 58), Луис Альберто, Пароло, Лейва (Нани 58), Иммобиле.
Главный тренер: Симоне Индзаги.

Предупреждения: Лулич 18, Лейва 25, Луис Альберто 55, Нани 63, Наингголан 67, Фасио (89).

Судья: Джанлука Рокки.

В минувшем туре «Рома» отгрузила четыре мяча «Фиорентине».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слуцкий подарил матрешку комментатору BBC
Сегодня, 22:25 0
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл»
Сегодня, 22:23 6
«Наполи» - «Милан»: стартовые составы
Сегодня, 22:00 2
«Атлетико» и «Реал» определились с составами на мадридское дерби
Сегодня, 21:57 7
ПСЖ разгромил «Нант» Клаудио Раньери
Сегодня, 20:50 6
«Барселона» одержала дежурную победу над «Леганесом»
Сегодня, 20:04 67
Обсудить
Все комментарии
Чемпионский клык 2 ответил Вand of the Hawk
сегодня в 22:27
Вand of the Hawk:
Псарня просто позор итальянского футбола вместе с гоббами. Почему это бородатое чучело Де Росси со шведами не играл и на 10 % от сегодняшнего?
Картон присядет на клычок вместе с псарней!
формовщик ответил Великий Князь
сегодня в 22:27
Великий Князь:
YOU WILL NEVER 86 ALONE уахаха
По славянски пожайлуста)))
Чемпионский клык 2 ответил Великий Князь
сегодня в 22:26
Великий Князь:
YOU WILL NEVER 86 ALONE уахаха
YOU WILL NEVER НА КЛЫК ALONE
Великий Князь ответил Martini1987
сегодня в 22:25
Martini1987:
уахахах, первый римский с победой)))
    формовщик ответил Альфи
    сегодня в 22:24
    Альфи:
    Нет Хорс, сегодня только в опу опрлов...
    Не обращайте внимания на ))))Ну вы поняли))))
    Альфи
    сегодня в 22:22
    Нет Хорс, сегодня только в опу опрлов...
    формовщик ответил Klose_Miro
    сегодня в 22:21
    Klose_Miro:
    Дохлый, - всмысле уставший. Понимаешь в чем дело, пока Милинкович летал в Корею на матчи сборных, ваш Монгол спокойно отдыхал в Риме и готовился к дерби, так понятнее?)
    Лацио на данный момент одна из сильнейших команд Италии!!!И даже поражение от Наполи(вовсе не заслуженное) !!!!И даже поражение в дерби!!!Не отбрасывает эту сбалансированную команду в гонке за чемпионство!!
    RussianHorse
    сегодня в 22:18
      Martini1987
      сегодня в 22:18
      уахахах, первый римский с победой)))
      Великий Князь
      сегодня в 22:16
        eaguar
        сегодня в 22:15
        с победой
        ermak6448
        сегодня в 22:15
        С Победой РОМА !!!
        Великий Князь ответил формовщик
        сегодня в 22:15
        формовщик:
        По существу!)))))Чемпионство вам не видать в этом году по любому)))
          Альфи
          сегодня в 22:14
          Эусебио фантастическую работу проделал с командой, пока все ныли, что продали Салаха и Рюдигера он сделал команду еще более сильную чем она была до него, более сбалансированную, у этой Ромы нет перекоса на оборону или на атаку, сегодня в принципе полностью переиграл Индзаги, если бы не ошибка Маноласа то и вовсе все сложилось спокойно. Рома, тебя даже болелы старухи бояться начали... ЕЕЕЕЕЕЕ! СЧ победой !
          ЛАЦИАЛЕ не расстраивайтесь,желаю вам побед во ВСЕХ матчах, кроме нас! Тяжелый матч получился, ва когда дерби было легким? Это же не тусклая игра ЮВЕ с дежурной победой 1-0...
          Великий Князь ответил формовщик
          сегодня в 22:13
          формовщик:
          По существу!)))))Чемпионство вам не видать в этом году по любому)))
          Переморгаем, главное что бы не блошиные мешки с глистами. Хотя Ювентус ещё не сказал своё слово.
          формовщик ответил Великий Князь
          сегодня в 22:12
          Великий Князь:
          Сегодня выскажусь по существу. Рома это мелочная, грязная командочка симулянтов. При этом их болельщики что то вякают в сторону Ювентуса. Ау, парни, сколько левых пенок вы ежегодно пробиваете? Что не матч судьи сажают ваших оппонентов на свисток, при этом выходки романиздов остаются безнаказанными. Шиш вам, а не скудетто. Пусть Рома и выглядела лучше, но левый пеналь сломал игру. А второй мяч был забит после отбора с нарушением правил.
          По существу!)))))Чемпионство вам не видать в этом году по любому)))
          Великий Князь
          сегодня в 22:12
            Klose_Miro ответил формовщик
            сегодня в 22:12
            формовщик:
            Лацио дохлый?))))Вам присунули)))
            Дохлый, - всмысле уставший.
            Понимаешь в чем дело, пока Милинкович летал в Корею на матчи сборных, ваш Монгол спокойно отдыхал в Риме и готовился к дерби, так понятнее?)
            Вand of the Hawk
            сегодня в 22:11
            Псарня просто позор итальянского футбола вместе с гоббами. Почему это бородатое чучело Де Росси со шведами не играл и на 10 % от сегодняшнего?
            Великий Князь ответил формовщик
            сегодня в 22:10
            формовщик:
            Лацио дохлый?))))Вам присунули)))
            Поэтому вы подстраховались знатным интерастом Рокки?
            Великий Князь ответил Чемпионский клык 2
            сегодня в 22:10
            Чемпионский клык 2:
            Команда симулянтов во главе с Рокки и могильщиком сборной Италии Де Росси еще возьмет на клык!
            И лишь палец Педротти будет доставлять им удовольствие по окончанию сезона.
            формовщик ответил Горбатого могила исправит
            сегодня в 22:09
            Горбатого могила исправит:
            К 70 й минуте шакалы встали, дохлый Лацио их возил. Очевидно была установка выложиться пораньше с поддержкой Рокки)))
            Лацио дохлый?))))Вам присунули)))
            Великий Князь ответил Альфи
            сегодня в 22:09
            Альфи:
            Ой честные вы наши, не напомните мне кого из сериАла выперли за доги....
            Осуждение невиновных и награждение непричастных обычная практика в этом бренном мире.
            Чемпионский клык 2
            сегодня в 22:07
            Команда симулянтов во главе с Рокки и могильщиком сборной Италии Де Росси еще возьмет на клык!
            Альфи ответил Великий Князь
            сегодня в 22:07
            Великий Князь:
            Сегодня выскажусь по существу. Рома это мелочная, грязная командочка симулянтов. При этом их болельщики что то вякают в сторону Ювентуса. Ау, парни, сколько левых пенок вы ежегодно пробиваете? Что не матч судьи сажают ваших оппонентов на свисток, при этом выходки романиздов остаются безнаказанными. Шиш вам, а не скудетто. Пусть Рома и выглядела лучше, но левый пеналь сломал игру. А второй мяч был забит после отбора с нарушением правил.
            Ой честные вы наши, не напомните мне кого из сериАла выперли за доги....
            nikolah ответил Klose_Miro
            сегодня в 22:07
            Klose_Miro:
            Ну что же, остается только поздравить Рому с победой. Дерби тяжелый матч, и проигрыш в нем заставляет погрузится в футбольную печаль. Ну а вообще плохой матч в игровом плане, не добегали, плохо комбинировали. У Ромы только Раджа норм и Шарик. Сборные Лацио сильно подкосили. Коларов кстати клоун, но то такое, победа заслуженная по игре!
            Перотти тоже неплох
            Великий Князь ответил Горбатого могила исправит
            сегодня в 22:07
            Горбатого могила исправит:
            К 70 й минуте шакалы встали, дохлый Лацио их возил. Очевидно была установка выложиться пораньше с поддержкой Рокки)))
            Забив левый пеналь Перотти поднял вверх указательный палец, показывая партнёрам, что снова будет ублажать их "шоколадные глаза". Каждый романист мечтал забить, дабы первым ощутить в себе палец грозного Педротти.
            Klose_Miro ответил Giallorossi Lupi
            сегодня в 22:06
            Giallorossi Lupi:
            Нашампурили орлят, Молодцы!
            Какая к черту разница, кого вы там нашампурили, вы все равно по итогу сезона останетесь с болтом - вместо трофеев. То что у вас сейчас пик формы, - глупо отрицать, но мы уже играли с таким Наполи, который рвал и метал, теперь они потихоньку но сдают, тоже самое будет и с вами. Так что нос не задирайте))
            Ваш индеец весь сезон не сможет так носится по полю, как сегодня.
            Горбатого могила исправит ответил Великий Князь
            сегодня в 22:04
            Великий Князь:
            Всё как ты и прогнозировал, Горбатый.
            К 70 й минуте шакалы встали, дохлый Лацио их возил. Очевидно была установка выложиться
            пораньше с поддержкой Рокки)))
            BESTjuventus10
            сегодня в 22:03
            очередной пендаль для ромки) вызывает улыбку)
            Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
            Отправить
             
            Rambler's Top100