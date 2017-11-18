«Атлетико» и «Реал» определились с составами на мадридское дерби

Стали известны стартовые составы на матч 12-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Реалом».
«Атлетико»: Облак, Эрнандес, Савич, Годин, Хуанфран, Габи, Партей, Коке, Ньигес, Гризманн, Корреа.
«Реал»: Касилья, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Бензема, Роналду.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Последнее мадридское дерби состоялось 10 мая в рамках полуфинального матча Лиги чемпионов. Победу одержали «матрасники».
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Сложно, но че еще остается?) Сложности нужно встречать лицом к лицу.... И разбираться с ними.
Легко только судью вербовать) Но мы не станем лезть в кое какой вражеский командный пункт, ведь это их тактика, их идеология)
Сложно, но че еще остается?) Сложности нужно встречать лицом к лицу.... И разбираться с ними.
Легко только судью вербовать) Но мы не станем лезть в кое какой вражеский командный пункт, ведь это их тактика, их идеология)
Хетрик рона)
Удачи)!
Хетрик рона)
Удачи)!