Слуцкий подарил матрешку комментатору BBC

«Халл Сити» вновь упустил победу — на этот раз в матче с «Ипсвичем». Однако наставник «тигров» Леонид Слуцкий считает нужным фокусироваться на позитивных моментах и благодарит за поддержку всех — от болельщиков до комментаторов.

На пресс-конференции после отчетного матча российский специалист подарил матрешку комментатору BBC Дэвиду Бернсу.

Матрёшка комментатору ВВС Дэвиду Бёрнсу. Подарок от Слуцкого на пресс-конференции после ничьей с «Ипсвичем». Благодарность за поддержку. pic.twitter.com/AaXBuhJj6S — Халл Сити (@HullRussia) 18 ноября 2017 г.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте