Слуцкий: «Мы расстроены, но нужно фокусироваться на позитивных вещах»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал ничью с «Ипсвичем» (2:2).

«В последнее время у нас было много проблем, и сегодня мы снова не выиграли. Но сегодняшняя игра команды мне понравилась больше, чем в прошлых играх. Мы показали действительно хороший футбол. Все расстроены, но нам необходимо фокусироваться на позитивных вещах», - сказал Слуцкий.

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