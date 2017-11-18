Слуцкий: «Мы расстроены, но нужно фокусироваться на позитивных вещах»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал ничью с «Ипсвичем» (2:2).
«В последнее время у нас было много проблем, и сегодня мы снова не выиграли. Но сегодняшняя игра команды мне понравилась больше, чем в прошлых играх. Мы показали действительно хороший футбол. Все расстроены, но нам необходимо фокусироваться на позитивных вещах», - сказал Слуцкий.
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Ну так соберитесь или собирайтесь...)
(Арутюнян заждался)
Ну так соберитесь или собирайтесь...)
(Арутюнян заждался)