«Реал» и «Атлетико» завершили мадридское дерби вничью

В центральном поединке 12-го тура Примеры «Атлетико» и «Реал» сильнейшего не выявили.

Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано»

«Атлетико» – «Реал» – 0:0

«Атлетико»: Облак, Эрнандес, Савич, Годин, Хуанфран, Габи, Партей (Феррейра Карраско 53), Коке, Ньигес, Гризманн (Торрес 77), Корреа (Гамейро 77).

Главный тренер: Диего Симеоне.

«Реал»: Касилья, Карвахаль, Варан, Рамос (Начо 46), Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Бензема (Асенсио 77), Роналду.

Главный тренер: Зинедин Зидан.

Предупреждения: Карвахаль 20, Савич 34, Ньигес 63, Коке 70, Марсело 78, Начо 82, Эрнандес 82.

Судья: Давид Фернандес Борбалан.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В другом поединке тура «Барселона» разобралась с «Леганесом».

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