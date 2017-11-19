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«Реал» и «Атлетико» завершили мадридское дерби вничью

сегодня, 00:37
АтлетикоАтлетико0 : 0РеалРеалМатч завершен

В центральном поединке 12-го тура Примеры «Атлетико» и «Реал» сильнейшего не выявили.

Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано»

«Атлетико» – «Реал» – 0:0

«Атлетико»: Облак, Эрнандес, Савич, Годин, Хуанфран, Габи, Партей (Феррейра Карраско 53), Коке, Ньигес, Гризманн (Торрес 77), Корреа (Гамейро 77).
Главный тренер: Диего Симеоне.

«Реал»: Касилья, Карвахаль, Варан, Рамос (Начо 46), Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Бензема (Асенсио 77), Роналду.
Главный тренер: Зинедин Зидан.

Предупреждения: Карвахаль 20, Савич 34, Ньигес 63, Коке 70, Марсело 78, Начо 82, Эрнандес 82.

Судья: Давид Фернандес Борбалан.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В другом поединке тура «Барселона» разобралась с «Леганесом».

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Все комментарии
Russiаnhаmmer
сегодня в 01:27
для куприн
vale46 ответил RoArt
сегодня в 01:25
Та тут у одного индуса игра вообще интересная,исполняет нормально,наверное и грибами закинулся в добавку
NGY
сегодня в 01:25
Хочется поскорей услышать послематчевое вью Зидана.
BARCDJIN
сегодня в 01:21
Настюха жди Весны !

RoArt
сегодня в 01:21
Карвахаль вышел - сразу игра повеселела. Атлетико в этом сезоне рассыпается, играет на ничью, с начала матча. Гризманн похоже остался зря. Разгоняемся потихоньку.
vale46 ответил
сегодня в 01:20
Вылечат тебя не парься?а то скоро и инопланетян видеть будешь!
BARCDJIN
сегодня в 01:20
    barcelona and cruyff
    сегодня в 01:20
    Скажу одно:матрас костоломы
    BARCDJIN ответил iglxxx
    сегодня в 01:19
    iglxxx:
    Дак на тебя и тебе подобных только и захожу поржать,которые когда у РЕАЛА прблемы заходят позлорадствовать,а когда все хорошо ни слуху ни духу,К ТЕБЕ ЭТО К ПЕРВОМУ ОТНОСИТСЯ
    Плак Плак
    BARCDJIN
    сегодня в 01:19
      iglxxx ответил Apsny
      сегодня в 01:18
      Apsny:
      Лошадь только это и умеет, пойди Дон Кихотку с Санчо Панса отвези к ветряным мельницам, пусть попорется она там)).
      Дак на тебя и тебе подобных только и захожу поржать,которые когда у РЕАЛА прблемы заходят позлорадствовать,а когда все хорошо ни слуху ни духу,К ТЕБЕ ЭТО К ПЕРВОМУ ОТНОСИТСЯ
      Apsny
      сегодня в 01:18
        Kuprin ответил Russiаnhаmmer
        сегодня в 01:17
        Russiаnhаmmer:
        Сегодня мы с тобой очкуем)
        Кайфуем))
        ответил Apsny
        сегодня в 01:17
        Apsny:
        Ты такая как и она, все на одно лицо, а меба).
        Так я она или нет? Или я Жменя? Или добряк? А может быть NGY?)
        vale46 ответил
        сегодня в 01:17
        Та не заморачивайся ты,курни еще чаю индийского,не напрягай так мозг!
        BARCDJIN ответил NGY
        сегодня в 01:17
        NGY:
        С кем набирать, с Бенземой...?! Вот почти все хорошо у нас с гл.тренером Зиданом..., но Бензема это здесь и сейчас конкретное пятно на его репутации. Там Васкес с Асенсио, на крайняк Майораль на скамейке тухнут, а Зидан все равно выпускает своего земляка...! Это конкретный косяк со стороны Зидана.
        Два косяка ведь один из них толкал дурь во Францию....!
        NGY ответил Y.N.W.A.
        сегодня в 01:16
        Y.N.W.A.:
        Да ну завязывай- ничего еще не проиграно. Мадрид наберет еще очки, а Барса потеряет. Главное в очных максимум забирать
        С кем набирать, с Бенземой...?!

        Вот почти все хорошо у нас с гл.тренером Зиданом..., но Бензема это здесь и сейчас конкретное пятно на его репутации.
        Там Васкес с Асенсио, на крайняк Майораль на скамейке тухнут, а Зидан все равно выпускает своего земляка...! Это конкретный косяк со стороны Зидана.
        Apsny ответил
        сегодня в 01:16
        ᅠ:
        Я ножница? Мда....С тобой и правда говорить смысла нет. Удивительно, что Альба тебя ещё умным считает. Просто удивительно)
          Russiаnhаmmer ответил
          сегодня в 01:16
          ᅠ:
          Я ножница? Мда....С тобой и правда говорить смысла нет. Удивительно, что Альба тебя ещё умным считает. Просто удивительно)
          даже тролль из тебя некудышный.
          ответил vale46
          сегодня в 01:16
          vale46:
          Ну короче к футболу ты никакого отношения не имеешь,я тебя понял!
          к.м.с по боксу тоже я)
          вспоминай) гы-гы))
          Russiаnhаmmer ответил Kuprin
          сегодня в 01:15
          Kuprin:
          жмени и двух ДНРовцев нет, скучно так)
          Сегодня мы с тобой очкуем)
          ответил Apsny
          сегодня в 01:15
          Я ножница? Мда....С тобой и правда говорить смысла нет. Удивительно, что Альба тебя ещё умным считает. Просто удивительно)
          Apsny ответил iglxxx
          сегодня в 01:15
          iglxxx:
          Аххахах А ВЫ ЗА ЧТО БОЛЕЕТЕ,ОЙ РЖУ НЕ МОГУ
          Лошадь только это и умеет, пойди Дон Кихотку с Санчо Панса отвези к ветряным мельницам, пусть попорется она там)).
          зигзаг
          сегодня в 01:15
          Сливочные исчезают из-за позора реала и скоро в красную книгу попадут.
          vale46 ответил
          сегодня в 01:14
          Ну короче к футболу ты никакого отношения не имеешь,я тебя понял!
          BARCDJIN ответил iglxxx
          сегодня в 01:14
          iglxxx:
          Аххахах А ВЫ ЗА ЧТО БОЛЕЕТЕ,ОЙ РЖУ НЕ МОГУ
          как конь да)
          Kuprin
          сегодня в 01:13
          жмени и двух ДНРовцев нет, скучно так)
          BARCDJIN ответил ALBA BARCELONA 21
          сегодня в 01:13
          ALBA BARCELONA 21:
          Ты Киэнджин что ли?А то переживаю,думал умер,если жив,тогда нормально.
          Синегранатовый дух всегда жив, мертв только сливочный которого нет..
          iglxxx ответил Apsny
          сегодня в 01:12
          Apsny:
          Да, мы понимаем, вы только за картонные кубки болеете и за статку порточную).
          Аххахах А ВЫ ЗА ЧТО БОЛЕЕТЕ,ОЙ РЖУ НЕ МОГУ
          BARCDJIN
          сегодня в 01:12
          Настюха баба с характером...
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