Монтелла: «„Милан“ растет. Я горжусь нашей игрой»

«Милан» уступил «Наполи» в 13-м туре Серии А со скромным счетом, однако статистика показывает, что «россонери» были крайне неубедительны в атаке. Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла настаивает, что его команда находится на верном пути, и благодарит руководство клуба за поддержку:

«Я благодарен клубу за поддержку и веру в меня. С неприятными ощущениями смотрю в турнирную таблицу, но теперь расписание будет попроще, а с таким выступлением, надеюсь, всё у нас будет хорошо.

Мы уступили две игры „Ювентусу“ и „Наполи“, но они ведь впереди нас. Если отбросить результаты, мы сыграли неплохо и показали характер. „Милан“ растет, а это процесс поступательный.

Как я и сказал, горжусь нашей игрой в матчах с „Наполи“, „Ювентусом“, „Ромой“ и „Интером“. Чтобы добраться до их уровня, надо сохранять терпение».

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