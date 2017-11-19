Паршивлюк: «„Ростов“ давно не выигрывал»

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк поделился мнением о прошедшем матче 17-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0).

«Если судить по незабитым пенальти, то результат матча закономерен. По игре у нас было больше моментов, к примеру, попадание Гацкана в перекладину. Последнее слово в матче было все же за „Амкаром“, но они не реализовали свой момент. В какой-то степени мы должны быть довольны одним очком.

Сегодня у нас были подходы, были моменты, был пенальти. По качеству футбола эта игра гораздо лучше предыдущей. На мой взгляд, матч в Грозном стал худшим в сезоне. Сегодня же нам было важно одержать победу с точки зрения турнирного положения, но не получилось. Уже сейчас все мысли о предстоящей игре против „Анжи“. Мы давно не выигрывали. Очень хочется вновь почувствовать вкус победы».

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