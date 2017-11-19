Заболотный: «Команду сломал не одиннадцатиметровый удар, а совокупность всех событий»

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный прокомментировал поражение от «Зенита» (0:5).

«Команду сломал не одиннадцатиметровый удар, а совокупность всех событий. Это седьмой пенальти в наши ворота. Может быть, мы неправильно действуем, а может соперники переигрывают нас в этом плане. Надо посмотреть записи и проанализировать.

Кто сейчас сильнее – „Спартак“ или „Зенит“? Это две очень хорошие и мастеровитые команды. Как они сыграют между собой? Посмотрим», - сказал Заболотный.

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