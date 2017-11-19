Манчини: «Кузяев может вырасти в великого игрока»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после победы над «Тосно» (5:0) персонально отметил полузащитника Далера Кузяева, который в отчетном поединке отличился забитым голом и сделал результативную передачу.

«Далер Кузяев — очень молодой и талантливый игрок. Он может вырасти в великого футболиста, если будет продолжать тренироваться с усердием и полностью отдаваться на тренировках и в матчах.

Согласен с тем, что нам не хватает дальних ударов. К сожалению, только Паредес может выстреливать издалека».

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