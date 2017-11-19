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Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
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17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория 3:2 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 5.95 4.15 1.53
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.72 3.55 5
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 2:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 0:1 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М Фонбет 4.35 3.35 1.9
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 0:0 Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар Фонбет 1.8 3.05 5.8
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 5:0 Логотип футбольный клуб ТосноТосно Фонбет 1.31 5.3 14
Россия. ФНЛ 2017/2018, 24 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 3:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 Фонбет 1.5 3.9 6.3
Франция. Лига 1 2017/2018, 13 тур 1 X 2
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23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БордоБордо -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель Фонбет 2.25 3.35 3.15
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Парфенов: «Попали под праздник»

сегодня, 21:22
ЗенитЗенит5 : 0ТосноТосноМатч завершен

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов пообщался с прессой после разгрома от «Зенита» (0:5) в матче 17-го тура Премьер-Лиги.

«Попали под праздник, называется. Долго не буду говорить, и лепить отговорки будет неправильно. У любой команды бывают приятные дни, победы, когда все радуются. А бывают такие... У соперника получалось многое, а мы позволили сопернику много свободы. Нам нужно сплотиться, исправить ошибки и правильно оценить матч, без истерик».

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Все комментарии
Palex ответил papic337
сегодня в 22:34
papic337:
В выдуманном пенальти. В бесконечных свистках в пользу Зенита. Причем за точно такие же нарушения Зениту не свистели. Когда счёт стал 2 - 0 Тосно остановился. После этого Еськов стал судить более менее нормально. А что дело сделано, можно не напрягаться.
Ясно,больше вопросов не имею.
papic337 ответил Palex
сегодня в 22:26
Palex:
И где ты душок увидел?
В выдуманном пенальти. В бесконечных свистках в пользу Зенита. Причем за точно такие же нарушения Зениту не свистели. Когда счёт стал 2 - 0 Тосно остановился. После этого Еськов стал судить более менее нормально. А что дело сделано, можно не напрягаться.
sir_Alex
сегодня в 22:26
Попали под договорняк.
alexnick
сегодня в 22:23
Скажите всем нахрен new soccer !
Palex ответил papic337
сегодня в 22:20
papic337:
Радуйся. Хоть победа и с противным душком, но ведь победа. А три очка не пахнут.
И где ты душок увидел?
papic337 ответил Palex
сегодня в 22:18
Palex:
Просто Зенит 5:0 выиграл и никому не интересно,кто там остановился.
Радуйся. Хоть победа и с противным душком, но ведь победа. А три очка не пахнут.
Palex ответил papic337
сегодня в 22:16
papic337:
Тосно просто остановился. Они поняли, что выиграть им не дадут.
Просто Зенит 5:0 выиграл и никому не интересно,кто там остановился.
papic337 ответил Palex
сегодня в 22:14
Palex:
Все правильно. А если учесть,что у Тосно даже моментов не было,то ты прав в двойне.
Тосно просто остановился. Они поняли, что выиграть им не дадут.
Palex ответил papic337
сегодня в 22:12
papic337:
Не переживай Дима. Еськов бы всё равно не дал вам выиграть. Надо было бы он ещё пару выдуманных пенальти поставил. Не помогло бы он троих тосненцев удалил бы.
Все правильно. А если учесть,что у Тосно даже моментов не было,то ты прав в двойне.
papic337
сегодня в 22:10
Не переживай Дима. Еськов бы всё равно не дал вам выиграть. Надо было бы он ещё пару выдуманных пенальти поставил. Не помогло бы он троих тосненцев удалил бы.
ABir
сегодня в 22:09
Не смогли подпортить праздник
albucid
сегодня в 21:52
    time out
    сегодня в 21:41
    Что, Дима, не часто под такие праздники попадаете? У вас-то праздник, а Фурс убытки подсчитывает. Хотя ему Газпром поможет, для него это мелочь.
    Sem25
    сегодня в 21:35
    Все нормально. Все понимают, закрылись бы сегодня, все равно проиграли бы. Не Зенит, так Еськов бы помог. Хоть в футбол поиграли.
    n272nm
    сегодня в 21:35
    Удачи Тосно. Парфенов все правильно сказал. Команда оправится от крупного поражения и все будет хорошо
    RDeanW
    сегодня в 21:32
    не "попали под праздник", а "попали в премьер-лигу и стали фарм-клубом") ну путай понятия)
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