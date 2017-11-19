Парфенов: «Попали под праздник»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов пообщался с прессой после разгрома от «Зенита» (0:5) в матче 17-го тура Премьер-Лиги.

«Попали под праздник, называется. Долго не буду говорить, и лепить отговорки будет неправильно. У любой команды бывают приятные дни, победы, когда все радуются. А бывают такие... У соперника получалось многое, а мы позволили сопернику много свободы. Нам нужно сплотиться, исправить ошибки и правильно оценить матч, без истерик».

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