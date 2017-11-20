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Фурсенко заявил, что Манчини планирует отработать свой контракт с «Зенитом» до конца

сегодня, 11:50

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Роберто Манчини рассматривается Федерацией футбола Италии в качестве кандидата на пост наставника «Скуадра Адзурры».

«Безусловно, мы слышали слова президента итальянской Федерации, но, насколько мне известно, Манчини планирует доработать контракт с „Зенитом“ до конца. Данная ситуация клуб не беспокоит».

Манчини возглавил «Зенит» летом 2017 года, подписав контракт по схеме «3+2».

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Все комментарии
ermak6848
сегодня в 12:16
Раз парню светит новая перспектива работы надо -Расти, а не " киснуть " в болоте города на Неве...
LOpp
сегодня в 12:05
деньги по контракту он все получит, а вот до работает ли до следующей весны, не фааакт))
Рубиновый Дракон
сегодня в 11:58
Пусть работаети до конца Зенита,а потом с полным кошельком Биткоинов и на пенсию можно))
VIC2
сегодня в 11:58
Манчини возглавил «Зенит» летом 2017 года, подписав контракт по схеме «3+2

Наверное, перед этим курнул что-то
Efimych
сегодня в 11:56
    Морозовский
    сегодня в 11:54
    Манчини заявил заранее, что "Газпрёму" не удастся с ним поступить так, как они выперли Луческу!
    Vadik
    сегодня в 11:53
    Ну ещё бы! Вряд ли итальянская федерация футбола будет ему платить столько
    Smixik90
    сегодня в 11:52
    Дайте Манчини поработать !
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