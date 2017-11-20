Фурсенко заявил, что Манчини планирует отработать свой контракт с «Зенитом» до конца

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Роберто Манчини рассматривается Федерацией футбола Италии в качестве кандидата на пост наставника «Скуадра Адзурры».

«Безусловно, мы слышали слова президента итальянской Федерации, но, насколько мне известно, Манчини планирует доработать контракт с „Зенитом“ до конца. Данная ситуация клуб не беспокоит».

Манчини возглавил «Зенит» летом 2017 года, подписав контракт по схеме «3+2».

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