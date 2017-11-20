Хайнкес: «Сказал Видалю, что ему нужно подтянуть физические кондиции»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес рассказал, что был не очень доволен физической формой полузащитника Артуро Видаля, но чилиец впоследствии исправился.

«Я говорил с Видалем две с половиной недели назад. Сказал ему, что не очень доволен его физическим состоянием и что ему нужно исправлять ситуацию, если он хочет играть.

Видаль был не совсем согласен со мной, но с тех пор он стал тренироваться иначе».

Видаль в последнем матче Бундеслиги с «Аугсбургом» (3:0) забил гол и сделал результативную передачу.

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