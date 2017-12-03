«Краснодар» обыграл «Ахмат», уступая по ходу матча 0:2

В рамках 19-го тура РФПЛ «Краснодар» отыграл у «Ахмата» два мяча и смог одержать победу.
Краснодар, стадион ФК «Краснодар»
«Краснодар» – «Ахмат» – 3:2 (0:2)
Голы: Смолов 51, Мамаев 65, Жоаозиньо 90+1 — Швец 28, Исмаэл 35.
На 58-й минуте Андреас Гранквист не реализовал пенальти.
«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Мамаев (Жоаозиньо 76), Газинский, Петров, Каборе, Перейра, Классон, Смолов (Иван 87).
Главный тренер: Игорь Шалимов.
«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Плиев, Семенов, Анхель, Сампайо, Роши, Швец, Исмаэл, Митришев (Раванелли 83), Лео (Мохаммади 60).
Главный тренер: Михаил Галактионов.
Предупреждения: Исмаэл 15, Петров 26, Смолов 31, Швец 32, Уциев 37, Перейра 59, Мамаев 67, Гранквист 78, Гудиев 84.
Судья: Сергей Иванов.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
В другом поединке тура «Уфа» расправилась с «Амкаром».
Питерские уже писали, что матч был договорным? 😂
Питерские уже писали, что матч был договорным? 😂
Вон Фарфан за последнее время 55 тысяч налетал...)))космонавт...живёт в самолёте....на него уж притяжение не действует....и забивает...остановить не могут...)))даже в выходные.))
Удачи !!!!
Вон Фарфан за последнее время 55 тысяч налетал...)))космонавт...живёт в самолёте....на него уж притяжение не действует....и забивает...остановить не могут...)))даже в выходные.))
Удачи !!!!
В следующем туре это будет невозможно....
Ибо московское дерби ...ЦСКА-Спартак...
Зениту тяжело даются игры с Ахматом на выезде....
Тосно исчерпал весь лимит на пропущенные голы (11 штук за 2-е игры) и наверно даст бой Локомотиву....да думаю и простимулировать есть кому )))
Краснодару наверно будет проще всех из группы лидеров......окрылённые волевой победой....в гостях у Амкара...который не так хорош как в сентябре....за последние 9 игр - лишь одна победа....
Не надо забывать что все лидеры кроме Краснодара играют в еврокубках....у всех принципиальные решающие игры....разве что кроме Зенита...
Кто уйдёт на зимнюю паузу первым мы уже знаем...к сожалению...к моему сожалению..)))
А вот как распределятся места со 2-го по 5-е решит последний тур.......даже Краснодар идущий пятым может закончить этот год на 2-м месте.....
Удачи всем в европах на неделе !!!!
В следующем туре это будет невозможно....
Ибо московское дерби ...ЦСКА-Спартак...
Зениту тяжело даются игры с Ахматом на выезде....
Тосно исчерпал весь лимит на пропущенные голы (11 штук за 2-е игры) и наверно даст бой Локомотиву....да думаю и простимулировать есть кому )))
Краснодару наверно будет проще всех из группы лидеров......окрылённые волевой победой....в гостях у Амкара...который не так хорош как в сентябре....за последние 9 игр - лишь одна победа....
Не надо забывать что все лидеры кроме Краснодара играют в еврокубках....у всех принципиальные решающие игры....разве что кроме Зенита...
Кто уйдёт на зимнюю паузу первым мы уже знаем...к сожалению...к моему сожалению..)))
А вот как распределятся места со 2-го по 5-е решит последний тур.......даже Краснодар идущий пятым может закончить этот год на 2-м месте.....
Удачи всем в европах на неделе !!!!