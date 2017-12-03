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«Краснодар» обыграл «Ахмат», уступая по ходу матча 0:2

03 декабря 2017, 18:24
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

В рамках 19-го тура РФПЛ «Краснодар» отыграл у «Ахмата» два мяча и смог одержать победу.

Краснодар, стадион ФК «Краснодар»

«Краснодар» – «Ахмат» – 3:2 (0:2)
Голы: Смолов 51, Мамаев 65, Жоаозиньо 90+1 — Швец 28, Исмаэл 35.

На 58-й минуте Андреас Гранквист не реализовал пенальти.

«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Мамаев (Жоаозиньо 76), Газинский, Петров, Каборе, Перейра, Классон, Смолов (Иван 87).
Главный тренер: Игорь Шалимов.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Плиев, Семенов, Анхель, Сампайо, Роши, Швец, Исмаэл, Митришев (Раванелли 83), Лео (Мохаммади 60).
Главный тренер: Михаил Галактионов.

Предупреждения: Исмаэл 15, Петров 26, Смолов 31, Швец 32, Уциев 37, Перейра 59, Мамаев 67, Гранквист 78, Гудиев 84.

Судья: Сергей Иванов.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В другом поединке тура «Уфа» расправилась с «Амкаром».

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Nikola45
Nikola45
04 декабря 2017 в 06:50
Спорно! ))
superlamps
superlamps
04 декабря 2017 в 03:13
Ахмат команда безхребетная, дайте одному тренеру поработать уже.
vitalik dobroy
vitalik dobroy
03 декабря 2017 в 23:39
Соседей казаков с победой! Трудная, но важная победа! Терек достойно бился!
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ Nikola45 (раскрыть)
03 декабря 2017 в 22:48
Ну дай бог и чтоб локо прошел в евровесну,тогда 4 наших команд дойдут может дальше кто из них
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
03 декабря 2017 в 22:45
Походу Кононов уйдет этой зимой
сканер
сканер
03 декабря 2017 в 22:33
Удержание счёта(пусть и 2:0)всегда приводит к поражению!Психология победителя должна была присутствовать у Ахмата,чего не случилось во 2м тайме.Проиграли сами себе,удачи Ахмату!
starche
starche
03 декабря 2017 в 21:15
Настоящая воля к победе.
Правдин Семён
Правдин Семён ответ Jeck Denielse (раскрыть)
03 декабря 2017 в 21:09
Просто второй в группе играет с командами ,вылетевшими из ЛЧ.Посмотри список и поймешь почему лучше быть первым.
alexamit
alexamit ответ ckori (раскрыть)
03 декабря 2017 в 21:00
В день игры обещают всего минус 3.Будут бегать-выиграют!
alexamit
alexamit
03 декабря 2017 в 20:56
Молодцы кубанцы!Так держать!
Nikola45
Nikola45 ответ Литейный 4 (комментарий удален) (раскрыть)
03 декабря 2017 в 20:41
Я Не думаю Что при таком раскладе в ЧР! Манчини в Испании будет играть первым составом! Игра мало что дает! Еще не понятно с кем будут играть при выходе вторыми из группы! Нужно понимать что еще и Спартак и ЦСКА вольются весной ))
Nikola45
Nikola45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
03 декабря 2017 в 20:38
Да Фарфан в таких условиях жил! Что ему самолет Вип Отель ))
Nikola45
Nikola45 ответ turist82 (раскрыть)
03 декабря 2017 в 20:36
Ну это вы лично! А Вот фанаты Спартака не очень то за Краснодар! Причем даже в Международных встречах приезжали болеть против! )
Nikola45
Nikola45
03 декабря 2017 в 20:34
Дожали! Молодцы! Нельзя Краснодару Спартак отпускать ))
makkie
makkie
03 декабря 2017 в 20:10
Молодцы, быки.
Питерские уже писали, что матч был договорным? 😂
ОЛЛС
ОЛЛС
03 декабря 2017 в 20:03
Воля к победе,да еще дома,перед своими земляками заслуживает уважения! С зачетной победой "Краснодар"!
ckori
ckori ответ Jeck Denielse (раскрыть)
03 декабря 2017 в 20:00
Нет ,Краснодар в Перми проиграет-мороз!
ckori
ckori
03 декабря 2017 в 19:58
Для интереса проиграть должны все!Ну что Спартаку с Цска баранка-это ясно-там им бегать не дадут!Локо не знаю-трудяги и удача им навстречу!Зениту надо проиграть в Грозном-это поднимет дух!Надо лидеров приостановить!И готовиться к новым победам!А как получится-увидим!
дурман
дурман ответ Kresi frok (комментарий удален) (раскрыть)
03 декабря 2017 в 19:55
    turist82
    turist82
    03 декабря 2017 в 19:52
    Искренне симпатизирую Краснодару и всегда(кроме матчей против Спартака безусловно)желаю им победы :-) Команда играет в атакующий футбол, а на это всегда приятно смотреть! С победой болельщики Краснодара!
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1
    03 декабря 2017 в 19:50
    Что-то раззабивались на последних минутах, секундах в последних турах перед перерывом некоторые команды. Матч не видел, но счёт говорит, что вышел он боевым. С важными тремя очками краснодарцев и их болел. Ваше место 4. Про 5-е не скажу. В последнем туре, пусть им сюрпризом будет)).
    вхсо 111
    вхсо 111
    03 декабря 2017 в 19:45
    Молодцы, с победой быки!)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Литейный 4 (комментарий удален) (раскрыть)
    03 декабря 2017 в 19:42, ред.
    Перелёты не всегда минус )))
    Вон Фарфан за последнее время 55 тысяч налетал...)))космонавт...живёт в самолёте....на него уж притяжение не действует....и забивает...остановить не могут...)))даже в выходные.))

    Удачи !!!!
    Alex-96
    Alex-96
    03 декабря 2017 в 19:32
    Погонщику баранов кадырову привет от Русских! Чини микрофон!!!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Литейный 4 (комментарий удален) (раскрыть)
    03 декабря 2017 в 19:31
    Я честно не помню что даёт первое место в группе в ЛЕ.......может и влияет как то на жребий будущего соперника....напомни...
    морозз
    морозз ответ Котэ в тельняжке (раскрыть)
    03 декабря 2017 в 19:29
    С победой дорогая!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    03 декабря 2017 в 19:20, ред.
    Вся пятёрка лидеров победила .........
    В следующем туре это будет невозможно....
    Ибо московское дерби ...ЦСКА-Спартак...
    Зениту тяжело даются игры с Ахматом на выезде....
    Тосно исчерпал весь лимит на пропущенные голы (11 штук за 2-е игры) и наверно даст бой Локомотиву....да думаю и простимулировать есть кому )))
    Краснодару наверно будет проще всех из группы лидеров......окрылённые волевой победой....в гостях у Амкара...который не так хорош как в сентябре....за последние 9 игр - лишь одна победа....

    Не надо забывать что все лидеры кроме Краснодара играют в еврокубках....у всех принципиальные решающие игры....разве что кроме Зенита...

    Кто уйдёт на зимнюю паузу первым мы уже знаем...к сожалению...к моему сожалению..)))
    А вот как распределятся места со 2-го по 5-е решит последний тур.......даже Краснодар идущий пятым может закончить этот год на 2-м месте.....

    Удачи всем в европах на неделе !!!!
    scikuni
    scikuni
    03 декабря 2017 в 19:18
    стало стыдно игрокам за глушилки, наплевали на тактику физрука и галицкого и вырывали матч
    Skala 13
    Skala 13 ответ sir-5 (раскрыть)
    03 декабря 2017 в 19:16
    0-2 вести игру и кю.. по этому слов нет, есть только одно слово гонд...
    колледж
    колледж
    03 декабря 2017 в 19:12
    Впервые за 19 туров победили первые пять клубов!
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