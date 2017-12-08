«Зенит» выиграл свой квартет в Лиге Европы

В заключительном туре группового этапа Лиги Европы «Зенит» одолел «Реал Сосьедад» и вышел в плей-офф с первого места.
Сан-Себастьян, стадион «Аноэта».
«Реал Сосьедад» — «Зенит» — 1:3 (0:1)
Голы: Виллиан Жозе 58 — Ерохин 35, Иванович 64, Паредес 85.
«Реал Сосьедад»: Рульи, Льоренте, Родригес (де ла Белья 61), Одриосола, Мартинес, Зурутуса (Каналес 68), Ильярраменди, Янузай, Прието, Ойарзабаль (Хуанми 58), Виллиан Жозе.
Главный тренер: Эусебио Сакристан.
«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Кришито, Мевля, Смольников (Жирков 62), Ригони, Краневиттер, Нобоа (Кузяев 62), Ерохин, Полоз (Паредес 76), Кокорин.
Главный тренер: Роберто Манчини.
Предупреждения: Краневиттер 28, Ерохин 76, Каналес 77.
Судья: Лиран Лиани.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
В другом матче группы «Вардар» сыграл вничью с «Русенборгом» (1:1).
Дома Зенит разгромил Спартак 5:1. В ответной игре спартаковцы еле удержали победу с разницей в один мяч. Чему тут обижаться? Что в Спартак в очередной раз вошло 5?
Дома Зенит разгромил Спартак 5:1. В ответной игре спартаковцы еле удержали победу с разницей в один мяч. Чему тут обижаться? Что в Спартак в очередной раз вошло 5?
Альтернативно одаренных вообще немного.
Альтернативно одаренных вообще немного.
Не видел даже видимо.
Или так ,если ты не знаешь за счёт чего случаются голы - никогда не смотри футбол.потому что голы это ошибки или индивидуальные действия игроков команды соперника .
Не видел даже видимо.
Или так ,если ты не знаешь за счёт чего случаются голы - никогда не смотри футбол.потому что голы это ошибки или индивидуальные действия игроков команды соперника .
Бессилие? Это спорно, как и злоба. Тут дело несколько в другом. Тем более что Зенит как два года чемпионом не был. Не буду омрачать праздник от победы, с которой всех адекватных болельщиков Зенита и поздравляю.
Бессилие? Это спорно, как и злоба. Тут дело несколько в другом. Тем более что Зенит как два года чемпионом не был. Не буду омрачать праздник от победы, с которой всех адекватных болельщиков Зенита и поздравляю.
а почему я не могу адекватных плюсовать?!?
а почему я не могу адекватных плюсовать?!?
ту гонишь на фанатов,а вообще в курсе,что именно мы заставляем считаться админов от футбола с нами (фанами и болелами) в цене на билеты и абоны. мы делаем весь перфоменс за свой счет.мы всега поддерживаем команду (и в победах и в поражениях),а ходим пару за жизнь (посидеть и пошелкать семечки)и после этого считаете себя болелами...
ту гонишь на фанатов,а вообще в курсе,что именно мы заставляем считаться админов от футбола с нами (фанами и болелами) в цене на билеты и абоны. мы делаем весь перфоменс за свой счет.мы всега поддерживаем команду (и в победах и в поражениях),а ходим пару за жизнь (посидеть и пошелкать семечки)и после этого считаете себя болелами...
Лишь бы хрень сказануть
Но так всегда .)
Лишь бы хрень сказануть
Но так всегда .)
Чепуху не неси ,победили они .а разница то голов все равно в пользу Зенита осталась .
Чепуху не неси ,победили они .а разница то голов все равно в пользу Зенита осталась .
Зенит выигрывал кубок УЕФА, коим вы уже не сможете завладеть, Зенит брал суперкубок УЕФА
И это за последние 10 лет
Чем вы можете похвастаться за эти 10 лет?
Зенит выигрывал кубок УЕФА, коим вы уже не сможете завладеть, Зенит брал суперкубок УЕФА
И это за последние 10 лет
Чем вы можете похвастаться за эти 10 лет?