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«Зенит» выиграл свой квартет в Лиге Европы

08 декабря 2017, 00:58
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)1 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

В заключительном туре группового этапа Лиги Европы «Зенит» одолел «Реал Сосьедад» и вышел в плей-офф с первого места.

Сан-Себастьян, стадион «Аноэта».

«Реал Сосьедад» — «Зенит» — 1:3 (0:1)
Голы: Виллиан Жозе 58Ерохин 35, Иванович 64, Паредес 85.

«Реал Сосьедад»: Рульи, Льоренте, Родригес (де ла Белья 61), Одриосола, Мартинес, Зурутуса (Каналес 68), Ильярраменди, Янузай, Прието, Ойарзабаль (Хуанми 58), Виллиан Жозе.
Главный тренер: Эусебио Сакристан.

«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Кришито, Мевля, Смольников (Жирков 62), Ригони, Краневиттер, Нобоа (Кузяев 62), Ерохин, Полоз (Паредес 76), Кокорин.
Главный тренер: Роберто Манчини.

Предупреждения: Краневиттер 28, Ерохин 76, Каналес 77.

Судья: Лиран Лиани.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

В другом матче группы «Вардар» сыграл вничью с «Русенборгом» (1:1).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
77rust77
77rust77 ответ Газпром рулит (раскрыть)
08 декабря 2017 в 20:57
Ты считаешь правильно что клуб штрафуют не пускают болельщиков на матчи? Я тебе один секрет открою,многие из так называемых фанов ,даже состава своей команды незнают
Алексей Бадайкин
Алексей Бадайкин ответ d_fincher (раскрыть)
08 декабря 2017 в 20:31
"Да, обидно, что в очной встрече Спартак показал Зениту его реальный уровень"

Дома Зенит разгромил Спартак 5:1. В ответной игре спартаковцы еле удержали победу с разницей в один мяч. Чему тут обижаться? Что в Спартак в очередной раз вошло 5?
Алексей Бадайкин
Алексей Бадайкин ответ kokshareal (раскрыть)
08 декабря 2017 в 20:27
Одному.
Альтернативно одаренных вообще немного.
Eecii
Eecii ответ kokshareal (раскрыть)
08 декабря 2017 в 19:34
Против твоего Реала тоже наверное все как в первый раз выходят играть) Эпизоды не доигрывают, фолят в своей штрафной, офсайд сделать не могут) Да и кстати, судейки постоянно на вашей стороне. Тут видимо не просто слитые матчи, а продажные. И какой смысл Сосьедаду сливать такой важный матч, у них тоже были планы на 1 место в группе) Притом, как они наседали на Зенит весь матч, говорить что он слит - глупо. Когда столько времени в атаке проводишь, все равно потихоньку об обороне забываешь. Можно было бы конечно расписать, что и зачем делали защитники когда пропускали голы, но ты так недалек, что это смысла реально не имеет. Тебе уже как-то объясняли, я помню, и тогда показалось что ты все понял. Но нет, опять вернулся к этой теме, что Зениту матчи сливают)) У тебя точно не все в порядке))
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
08 декабря 2017 в 17:30
Аденн, который Чебуратор, ты хоть подумал перед тем, что ляпнуть?)
Коля58
Коля58 ответ Газпром рулит (раскрыть)
08 декабря 2017 в 14:40
Да согласен есть такое! Фанаты конечно заводят стадион! Но иногда это перерастает в хулиганство! И вот хулиганство все осуждают!
Михалыч 54
Михалыч 54
08 декабря 2017 в 13:21
Отличная игра, заслуженная победа. Зенит показал прагматизм и расчёт. Реал Сосьедад владел мячом, создавал моменты, а красивые голы забивал Зенит. Спасибо за позитивные эмоции. Вперёд, за Кубком!!!
ОЛЛС
ОЛЛС
08 декабря 2017 в 12:47
Молодцы! Поздравляю! Тихо,спокойно и на классе,а главное,что рты как некоторые "рекордсмены" не открывали,а сделали все очень достойно! Продолжайте в том же духе!
kastet2008
kastet2008 ответ kokshareal (раскрыть)
08 декабря 2017 в 11:25
Ты посмотри повторы голов то!
Не видел даже видимо.
Или так ,если ты не знаешь за счёт чего случаются голы - никогда не смотри футбол.потому что голы это ошибки или индивидуальные действия игроков команды соперника .
Bolshoy
Bolshoy ответ kastites (комментарий удален) (раскрыть)
08 декабря 2017 в 10:54
Остальные все " супер молоды"))))
Gunslinger
Gunslinger
08 декабря 2017 в 10:51
Парни молодцы, сыграли идеально!!!
Sem25
Sem25 ответ magnum3000 (раскрыть)
08 декабря 2017 в 10:46
Это же просто замечательно, Геннадий! Значит, все было не зря!)))
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответ Утконос (раскрыть)
08 декабря 2017 в 10:34
    magnum3000
    magnum3000
    08 декабря 2017 в 10:29
    Мало того, что вышли с 1 места, так еще больше всех в Лиге Европы забили!
    Vadik
    Vadik
    08 декабря 2017 в 10:19
    "Зенит" с победой! Очень достойно завершили групповой раунд! Наряду с "Локо" единственный позитивный момент на этой неделе в еврокубках! Удачи весной!
    Palex
    Palex ответ kokshareal (раскрыть)
    08 декабря 2017 в 10:19
    Одному.
    Sem25
    Sem25 ответ Утконос (раскрыть)
    08 декабря 2017 в 10:03, ред.
    Что-то мне подсказывает, что "Ваня лучший" не огорчается победе Зенита в ЛЕ, как и я такому событию тоже никогда не огорчался. Рейтинг клубов страны - дело общее.
    Бессилие? Это спорно, как и злоба. Тут дело несколько в другом. Тем более что Зенит как два года чемпионом не был. Не буду омрачать праздник от победы, с которой всех адекватных болельщиков Зенита и поздравляю.
    kokshareal
    kokshareal ответ Eecii (раскрыть)
    08 декабря 2017 в 09:04
    ну да, наверное эти голы случайностью были))) вратарь и остальные испанцы первый раз наверное в футбол вышли играть, ладно один раз накосячить, но два...
    Eecii
    Eecii ответ kokshareal (раскрыть)
    08 декабря 2017 в 08:55
    О, опять ты со своими слитыми матчами)) Я вот удивляюсь, ни чему тебя жизнь не учит. Даже чет доказывать и примеры приводить не буду, ты все равно так и будешь твердить, что кругом все матчи Зениту сливают. :D
    Газпром рулит
    Газпром рулит
    08 декабря 2017 в 08:53
    АУУУУУУУУУ
    а почему я не могу адекватных плюсовать?!?
    Газпром рулит
    Газпром рулит ответ 77rust77 (раскрыть)
    08 декабря 2017 в 08:49
    Я сам с фан сектора,хожу на все матчи дома и по возможности (работа бл..) гоняю на выезда (в монако тоже был,фото и видео есть)..
    ту гонишь на фанатов,а вообще в курсе,что именно мы заставляем считаться админов от футбола с нами (фанами и болелами) в цене на билеты и абоны. мы делаем весь перфоменс за свой счет.мы всега поддерживаем команду (и в победах и в поражениях),а ходим пару за жизнь (посидеть и пошелкать семечки)и после этого считаете себя болелами...
    kokshareal
    kokshareal ответ kastet2008 (раскрыть)
    08 декабря 2017 в 08:39
    я рад что наша команда выиграла, но первые два гола...простите, я за честную игру, а не в поддавки.
    Газпром рулит
    Газпром рулит
    08 декабря 2017 в 08:36
      Maikl322
      Maikl322 ответ d_fincher (раскрыть)
      08 декабря 2017 в 08:25
        Санчо Панса
        Санчо Панса
        08 декабря 2017 в 07:31
        Красавцы, сине-бело-голубые! Прошли групповой этап Лиги Европы практически без очков потерь. Обыграть дважды крепкий Реал Сосьедад дорогого стоит, конечно! Так что первое место Зенита более чем заслуженное) С более чем уверенным выходом в весеннюю часть Лиги Европы, питерские львы!
        kastet2008
        kastet2008 ответ kokshareal (раскрыть)
        08 декабря 2017 в 07:29
        Определённо !
        Лишь бы хрень сказануть
        Но так всегда .)
        kastet2008
        kastet2008 ответ NoKerzhNoParty (раскрыть)
        08 декабря 2017 в 07:11
        Одним чемпионством и дерзостью капитана
        kastet2008
        kastet2008 ответ d_fincher (раскрыть)
        08 декабря 2017 в 07:10
        Забыл про 5-1,5-2,5-0?
        Чепуху не неси ,победили они .а разница то голов все равно в пользу Зенита осталась .
        NoKerzhNoParty
        NoKerzhNoParty ответ d_fincher (раскрыть)
        08 декабря 2017 в 07:08
        Дружище, Зенит выигрывал у вас в этом сезоне с большим счетом, Зенит выигрывал у Ливерпуля дома и не влетал так сильно в гостях
        Зенит выигрывал кубок УЕФА, коим вы уже не сможете завладеть, Зенит брал суперкубок УЕФА
        И это за последние 10 лет
        Чем вы можете похвастаться за эти 10 лет?
        номер 12
        номер 12 ответ d_fincher (раскрыть)
        08 декабря 2017 в 07:00
        Аххахаха. Все таки ты самый веселый болельщик. "Вы Спартаку проиграли - так какие же вы чемпионы". Из твоей фразы только следует, что Спартак худший клуб, раз его "даже Зенит" должен выиграть. И потом, не забывай про первый тур. А что говорить чемпион - не чемпион надо сравнивать не с вашим клубом, а с лидером РФПЛ
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