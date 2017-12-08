«Зенит» выиграл свой квартет в Лиге Европы

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08 декабря 2017, 00:58

В заключительном туре группового этапа Лиги Европы «Зенит» одолел «Реал Сосьедад» и вышел в плей-офф с первого места.

Сан-Себастьян, стадион «Аноэта».

«Реал Сосьедад» — «Зенит» — 1:3 (0:1)

Голы : Виллиан Жозе 58 — Ерохин 35, Иванович 64, Паредес 85.

«Реал Сосьедад»: Рульи, Льоренте, Родригес (де ла Белья 61), Одриосола, Мартинес, Зурутуса (Каналес 68), Ильярраменди, Янузай, Прието, Ойарзабаль (Хуанми 58), Виллиан Жозе.

Главный тренер: Эусебио Сакристан.

«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Кришито, Мевля, Смольников (Жирков 62), Ригони, Краневиттер, Нобоа (Кузяев 62), Ерохин, Полоз (Паредес 76), Кокорин.

Главный тренер: Роберто Манчини.

Предупреждения: Краневиттер 28, Ерохин 76, Каналес 77.

Судья: Лиран Лиани.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

В другом матче группы «Вардар» сыграл вничью с «Русенборгом» (1:1).