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Скоулз: «Я хотел возглавить молодёжную команду МЮ, но мне отказали»

сегодня, 15:44

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз признался, что «красные дьяволы» отказали ему в возможности возглавить молодежную команду (до 23 лет) клуба прошлым летом:

«Возможно, меня не взяли на работу, так как я был не лучшего мнения о выступлениях команды во время телевизионных эфиров. Но я просто давал честную оценку их игре на тот момент.

Я 20 лет служил клубу, провел в нем лучшие годы своей жизни, поэтому нельзя сказать, что я их специально критиковал. Просто было сложно защищать то, как они играли до Моуриньо.

МЮ - единственный клуб, в котором я хочу работать, и я считал, что у меня были хорошие шансы возглавить молодежную команду. Я хотел получить эту должность, но не вышло».

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan ответил Nikuz Z
сегодня в 17:22
Nikuz Z:
Недавно видел репортаж, где Гиггз и Скоулз работают в детской школе во Вьетнаме. Там их на руках носят и создали все современные условия. Глейзеры как не очень хорошо выглядят в свете этой новости.
Сейчас малолетние глоры барсы,приплетут сюда Переца,якобы он в этом виновен.........а рыжему удачи!
Nikuz Z
Nikuz Z
сегодня в 17:10
Недавно видел репортаж, где Гиггз и Скоулз работают в детской школе во Вьетнаме. Там их на руках носят и создали все современные условия. Глейзеры как не очень хорошо выглядят в свете этой новости.
mrkdg
mrkdg
сегодня в 16:23
владельцы и руководители клуба не хотели рисковать и пошли не по той дороге.точнее по пути которую выбрали сити псж реал и барселона.дали бы шанс своим воспитанникам в свое время-глядишь через лет 5-6 вышли бы на прежний уровень.а щас сменив несколько тренеров и потратив кучу денег на трансферы команда так и не вышла из кризиса после ухода фергюсона.да,были выиграны кубки национальные и кубок лиги.но в чемпионате даже конкурирентноспособными стать не можем.топ 4 единственное на что мы наиграли.да и игрой это назвать нельзя.со всеми уже играем вторым номером от сити до суонси.менять надо не игроков а тренера.и дать шанс своим же воспитанникам.
violent
violent
сегодня в 16:19
тогда середняка с чемпионата
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 15:51
САФ в структуре клуба? Он мог как то повлиять?
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