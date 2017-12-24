Скоулз: «Я хотел возглавить молодёжную команду МЮ, но мне отказали»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз признался, что «красные дьяволы» отказали ему в возможности возглавить молодежную команду (до 23 лет) клуба прошлым летом:

«Возможно, меня не взяли на работу, так как я был не лучшего мнения о выступлениях команды во время телевизионных эфиров. Но я просто давал честную оценку их игре на тот момент.

Я 20 лет служил клубу, провел в нем лучшие годы своей жизни, поэтому нельзя сказать, что я их специально критиковал. Просто было сложно защищать то, как они играли до Моуриньо.

МЮ - единственный клуб, в котором я хочу работать, и я считал, что у меня были хорошие шансы возглавить молодежную команду. Я хотел получить эту должность, но не вышло».