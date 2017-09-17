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Вечность – не предел. Выносливые легенды АПЛ

сегодня, 12:00

Рекорд Гиггза по количеству матчей в АПЛ повторили! «Соккер.ру» приоткрывает занавес: кто из легенд идет следом, и на чей счет запишут футбольные достижения будущего?

11 место. Пол Скоулз («Манчестер Юнайтед») – 499 матчей

Не могли проигнорировать Пола Скоулза, поскольку хавбек завис между десятками и сотнями - одной игры не хватило до круглой цифры. Более того, скоро легендарный «Рыжик» окажется ниже в списке. Ведь Терри уехал в Бирмингем, сыграл уже 492 матча и хочет в первую десятку. Тем более, в этом списке в силу возраста почти все женатые, а Джону девушки-физиотерапевта «Астон Виллы» мало!

10 место. Сол Кэмпбелл («Тоттенхэм», «Арсенал», «Портсмут», «Ньюкасл») – 503 матча

Иудам есть место в футбольном раю – Сол Кэмпбелл прослыл предателем, ведь капитан «шпор» ушел за чемпионством к «канонирам». Зато мечту осуществил! В те времена можно было уйти в «Арсенал» и получить «золото». А сейчас Сол тренирует сборную Тринидада и Тобаго, хотя сам из ямайской семьи. Зато теперь вы знаете лучшего защитника ямайского происхождения в истории. К слову, полное имя у Сола интересное - Сальзир Джеремайя.

9 место. Стивен Джеррард («Ливерпуль»), Рио Фердинанд («Вест Хэм», «Лидс», МЮ,  КПР) – по 504 матча

Девятое место делят две легенды клубов-врагов. От «Ливерпуля» здесь капитан – Стивен Джеррард, благодаря верности которого у «красных» на поле всегда был парень с ударом, характером и умением побороться за победу в ЛЧ даже без успехов в АПЛ. Рио Фердинанд же всюду успел кубки собрать, и дома, и на континенте – много лет был самым дорогим защитником в истории футбола, выиграл с МЮ Фергюсона все, о чем можно мечтать. Оба хороши, на своем месте, сыграли более 500 матчей в АПЛ – достойно.   

8 место. Фил Невилл (МЮ, «Эвертон») – 505 матчей

А вот это сюрприз! Оказывается, у Фила Невилла больше игр в АПЛ, чем у его брата Гари, который дебютировал в МЮ против «Торпедо» в этот день 27 лет назад. Но старший Невилл лишь на 37 месте, ниже Петра Чеха. Невероятно, хотя объяснимо – Филл ушел из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон», обеспечил себе стабильную игровую практику на протяжении дополнительных восьми сезонов. И Фил здесь первый, кого нельзя назвать великим игроком. Зато бить по ногам умел, хватая карточки.  

7 место. Джейми Каррагер («Ливерпуль») – 508 матчей

Как и Фил Невилл, сейчас Каррагер зарабатывает тем, что критикует футболистов. Он по высказываниям – как Бубнов из прошлого, очень резкий и довольно эпатажный. Но у Джейми есть основания дерзко говорить о футболе, ведь оттрубил семнадцать сезонов в АПЛ и 508 матчей отдал «Ливерпулю» только в лиге. Завоевал право на колкие оценки, но одна беда у этого телевизионного эксперта – говор у Джейми специфический, ливерпульский. Наверное, он сам себя не всегда понимает. «Ай'м сшур зе менджр гона мэк кпл опф ыдышнс». Мы нашли потерянного брата Мутко!

6 место. Марк Шварцер («Мидлсбро», «Фулхэм», «Челси», «Лестер») – 514 матчей

А вот и первый гвардеец из другой страны! Австралийский голкипер Марк Шварцер, оказывается, сыграл в АПЛ больше матчей, чем Джон Терри, Майкл Кэррик, Уэйн Руни и многие-многие другие. Марк готов был работать на благо клубов разного уровня, а в последнем сезоне карьеры стал чемпионом с «Лестером», готовя младшего Шмейхеля к испытаниям. Марк всегда был нормальным голкипером, оказался долгожителем в профессии, только в АПЛ собрал 514 матчей. Заодно это единственный этнический немец, прокравшийся в английскую десятку.

5 место. Эмил Хески («Лестер», «Ливерпуль», «Бирмингем», «Уиган») – 516 матчей

Высоко заскочил крепкий нападающий, которого тренеры ценили, а болельщики – полушутливо боготворили. Хески одновременно немного недооцененный и переоцененный игрок, такие тоже бывают. Классика крепкого парня, который мог бы играть лучше и тоньше, будь не таким мощным. Однако именно физическая сила позволила нападающему столько лет выступать и провести в АПЛ больше матчей, чем легенды из легенд. Эмил второй в списке, кто играл за «Лестер» - бывшие «лисы», оказываются, долгожители в футболе.

4 место. Гэри Спид («Лидс», «Эвертон», «Ньюкасл», «Болтон») – 535 матчей

Не надо, это не решение – вот что хотелось бы сказать каждому, кого сложные химические процессы в мозгу или гормональный сбой подталкивает к выводу, который пришел в голову Гэри Спиду 27 ноября 2011 года. Валлиец в этом списке по понятным причинам – все довольно молодые, а он единственный ушедший из жизни. А ведь Спид - легенда «Лидса», «Ньюкасла» и сборной Уэльса. Так что в пятерке самых опытных футболистов в истории АПЛ сейчас три англичанина и два валлийца – любопытно. А шотландцы за последние пятьдесят лет, похоже, в футбол играть разучились.

3 место. Дэвид Джеймс («Ливерпуль», «Астон Вилла», «Вест Хэм», «Манчестер Сити», «Портсмут») – 572 матчей

Призеры заметно оторвались от всех остальных, ведь Джеймс прошел отметку в 570 матчей в АПЛ – долго играл один из самых странных вратарей в истории английского футбола. Джеймс «Мозг, как апельсин» Джеймс, не смотрел на оскорбление Ди Канио, а делал свою работу – отбивал мячи. Не худший голкипер в истории сборной Англии и клубов, за которые играл – от «Ливерпуля» до индийского «Керала Бластерс». Джеймс – единственный, у кого в списке команд, которые помогли поставить рекорд, сразу шесть наименований. Однолюбом Дэвида не назвать.

2 место. Фрэнк Лэмпард («Вест Хэм», «Челси», МС) – 609 матчей

Один из главных лидеров «Челси» эпохи Абрамовича в конце карьеры собирался уехать в США, а вместо этого зашел в «Манчестер Сити». А представляет здесь школу «Вест Хэма» - оттуда и Рио Фердинанд вышел. Про Фрэнка сложно рассказать что-то новое. Как и Джеррард, легенда «аристократов» в списках самых значимых и интересных публике футболистов АПЛ последних двадцати лет. Лэмпард завершил карьеру в прошлом году, поэтому в почетном списке не осталось ни одного действующего футболиста, кроме нового лидера!

1 место. Гарет Бэрри («Астон Вилла», «Манчестер Сити», «Эвертон», ВБА) и Райан Гиггз (МЮ) – по 632 матчей

Все, невероятное достижение Гиггза будет побито – Бэрри сыграл за ВБА против «Вест Хэма» в нулевом матче с двумя ударами в створ. Ветеран, к слову, сыграл так себе, но не будем перекрывать одним рядовым, но знаменательным для истории матчем всю карьеру выносливого и трудолюбивого универсала. Тем более, скоро Гарет обойдет Гиггза – легенду АПЛ и «Манчестер Юнайтед». Райан, конечно, не пример для подражания за пределами поля, но в новые времена валлиец и вправду стоил бы не два миллиарда, как говорит Рой Кин, а хотя бы сто миллионов. 21 сезон АПЛ подряд забивал мячи – вот этот рекорд точно устоит еще долго!

Слезы Ямайки и других стран Карибского бассейна

Невероятно, но факт – в первой дюжине самых опытных участников АПЛ в ее истории четверо с кровью из стран Карибского бассейна, а Гиггз на четверть африканец. Плюс австралийский немец Шварцер – родители Марка покинули Германию в шестидесятых. И если голкипер не нужен сборной ФРГ, то если бы Кэмпбелл или Джеймс играли за сборную Ямайки – было бы весело. Как и увидеть Рио Фердинанда в футболке сборной крошечной Сент Лусии.

На каких местах другие легенды и кто опередит Гиггза и Бэрри в будущем?

Россиян, разумеется, в лидерах такого списка ждать не приходится – рекорд для соотечественников у Канчельскиса, который сыграл всего 151 поединок, а Харин провел больше матчей, чем Аршавин или Смертин. Так что тут все без перспектив уровня Петра Чеха, у которого свыше 400 поединков. Форварду Дефо надо провести еще пару сезонов, чтобы потеснить людей из десятки – вряд ли получится, хотя Джермейн уже в первой двадцатке. Джеймс Милнер и Руни – тоже. Питер Крауч очень высоко – выше Энди Коула, например.

Вратарь Брэд Фридель, как и Петр Чех, ожидаемо среди легенд АПЛ, сыграл 450 матчей. А вот Тим Хорвард остановился на 399 матче – обидно, прямо как у Скоулза получилось. Из современных игроков далеко может забраться Лейтон Бейнс, если стабильно поиграет еще года четыре, хотя он уже выше Робби Фаулера. Также забавно, что у Роя Кина всего на два матча в АПЛ больше, чем у Николя Анелька – путешественник из Франции свое собрал. Тьерри Анри лишь на 199-м месте – удивительно, как он умудрился столько забить, если сыграл меньше, чем Луи Саа, Бранислав Иванович или даже Тео Уолкотт.

А если делать ставку, то быстро на вершине никого из нынешних звезд АПЛ ждать не приходится. Просто потому, что мало кто из иностранцев проведет длительную карьеру в Англии, а местные нестабильные, их подменяют легионеры. В результате остается, пожалуй, лишь намек на Джордана Хендерсона. Но даже будущему сопернику «Спартака» из «Ливерпуля» надо играть еще лет десять, до тридцати семи лет, чтобы добраться до Гиггза и Барри. А если Гарет собрался еще побегать – его могут догонять десятилетие, так что рекорд не рядовой, а особенный – приз за стабильность и выносливость.   

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rubin kazzzan
сегодня в 12:08
Гиггз - это легенда на все времена!!!!
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