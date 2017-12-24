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Нападающий «Саутгемптона» дисквалифицирован на три матча

вчера, 21:48
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон1 : 1Логотип футбольный клуб Хаддерсфилд ТаунХаддерсфилд ТаунМатч завершен

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала нападающего «Саутгемптона» Чарли Остина на три матча. Футболист получил наказание за жестокое поведение в матче 19-го тура чемпионата Англии с «Хаддерсфилдом».

В одном из игровых эпизодов Остин столкнулся с вратарем команды соперника. В ассоциации посчитали, что нападение на вратаря со стороны Чарли было намеренным.

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Все комментарии
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 05:35
Правильно
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 23:39
Я ДУМАЮ ПРАВИЛЬНО ДИСКВАЛИФИЦИРОВАЛИ ИГРОКА КОТОРЫЙ НАПАЛ НА ВРАТАРЯ
dzvinka
dzvinka
вчера в 22:58
мало дали
DXTK
DXTK
вчера в 22:14
Расстроил своим поведением. Честно по делу дисква, можно было и на 5 матчей дать, мяч был уже у вратаря Хаддера, а Остин сыграл не по спортивному пнув соперника............

PS Сауту и так тяжело в сезоне, а еще и лидера терять таким образом.......... видимо ему понравилось выходить со скамейки, опять сейчас потеряет место в основе.
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