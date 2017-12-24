Нападающий «Саутгемптона» дисквалифицирован на три матча

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала нападающего «Саутгемптона» Чарли Остина на три матча. Футболист получил наказание за жестокое поведение в матче 19-го тура чемпионата Англии с «Хаддерсфилдом».

В одном из игровых эпизодов Остин столкнулся с вратарем команды соперника. В ассоциации посчитали, что нападение на вратаря со стороны Чарли было намеренным.