Нападающий «Саутгемптона» дисквалифицирован на три матча

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала нападающего «Саутгемптона» Чарли Остина на три матча. Футболист получил наказание за жестокое поведение в матче 19-го тура чемпионата Англии с «Хаддерсфилдом».
В одном из игровых эпизодов Остин столкнулся с вратарем команды соперника. В ассоциации посчитали, что нападение на вратаря со стороны Чарли было намеренным.
PS Сауту и так тяжело в сезоне, а еще и лидера терять таким образом.......... видимо ему понравилось выходить со скамейки, опять сейчас потеряет место в основе.
PS Сауту и так тяжело в сезоне, а еще и лидера терять таким образом.......... видимо ему понравилось выходить со скамейки, опять сейчас потеряет место в основе.