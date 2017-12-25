Футболист брянского «Динамо» сообщил, что ему нечем кормить семью из-за долгов по зарплате

Футболист брянского «Динамо» на условиях анонимности рассказал о бедственном финансовом положении в клубе.

«Задолженности по зарплате начались с сентября. Перед отпуском нам выплатили деньги, но я так понимаю, что это сделали для того, чтобы ребята смогли уехать домой. У многих не было денег даже на билет. Это всё, что мы получили. Из всех премий нам выплатили только одну. Встреч с руководством ни разу не было за всё то время, что я в команде. Генеральный директор ничего толком не говорил. Через кого-то передавали обещания: „Всё будет, 15-го, 20-го числа“ и так далее.

Суммы смешные, не космические относительно других команд. Поэтому непонятно, почему такое отношение к своим игрокам. Все ждут денег, у многих жёны и дети, отпуск пошёл коту под хвост. Кто-то из ребят для того, чтобы заработать на подарки семье, пошёл дополнительно работать. С нас спрашивают за результаты какие-то, но как думать о футболе, когда семью кормить нечем? Мы ждём, что нам скажут, в каком виде будет существовать клуб, какие задачи будут ставиться. Обещали собрать всех в январе, но когда… Мы не знаем. Ничего конкретного нам не говорят.

Как только всё попало в прессу, трудовая инспекция нагрянула в клуб, 27 декабря они должны прийти с проверкой. Если клуб успеет погасить долги, то сумма штрафа будет меньше, если нет — естественно, больше».

«Динамо» занимает 8-е место в таблице второго дивизиона зоны «Центр».

Ранее сообщалось о проблемах финансового характера в калининградской «Балтике».