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    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
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18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут -:- Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 2.7 3.2 2.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув Фонбет 1.17 7.5 14.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 2.5 3.05 3.05
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20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити Фонбет 1.13 8.5 18
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Футболист брянского «Динамо» сообщил, что ему нечем кормить семью из-за долгов по зарплате

вчера, 19:36

Футболист брянского «Динамо» на условиях анонимности рассказал о бедственном финансовом положении в клубе.

«Задолженности по зарплате начались с сентября. Перед отпуском нам выплатили деньги, но я так понимаю, что это сделали для того, чтобы ребята смогли уехать домой. У многих не было денег даже на билет. Это всё, что мы получили. Из всех премий нам выплатили только одну. Встреч с руководством ни разу не было за всё то время, что я в команде. Генеральный директор ничего толком не говорил. Через кого-то передавали обещания: „Всё будет, 15-го, 20-го числа“ и так далее.

Суммы смешные, не космические относительно других команд. Поэтому непонятно, почему такое отношение к своим игрокам. Все ждут денег, у многих жёны и дети, отпуск пошёл коту под хвост. Кто-то из ребят для того, чтобы заработать на подарки семье, пошёл дополнительно работать. С нас спрашивают за результаты какие-то, но как думать о футболе, когда семью кормить нечем? Мы ждём, что нам скажут, в каком виде будет существовать клуб, какие задачи будут ставиться. Обещали собрать всех в январе, но когда… Мы не знаем. Ничего конкретного нам не говорят.

Как только всё попало в прессу, трудовая инспекция нагрянула в клуб, 27 декабря они должны прийти с проверкой. Если клуб успеет погасить долги, то сумма штрафа будет меньше, если нет — естественно, больше».

«Динамо» занимает 8-е место в таблице второго дивизиона зоны «Центр».

Ранее сообщалось о проблемах финансового характера в калининградской «Балтике».

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Все комментарии
сергей яковлев
сергей яковлев
сегодня в 06:17
Идите работать на заводы. Все равно на ваш футбол смотреть грустно. Это касается всего нашего футбола
KONTRASS-67
KONTRASS-67
сегодня в 04:49
Многие советы дают , а сами пробовали устроиться на завод ,шахту и тд , где зп более -менее? А футболисту-успокойся , таких как ты в стране больше половины, а некоторые даже в отпуска не планируют . И ни в обиду . таких футболистов как ты , наверное , у нас вся страна
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
сегодня в 00:02
Кроме того, чтобы мячик пинать, ничем полезным заняться не пробывал?
Egorium
Egorium
вчера в 22:54
А брянский футболист работать не пробовал?
mat73
mat73
вчера в 22:41
Иди на завод куда-нибудь работай, или за баранку дальнобоя! Или в шахту, если уж в сельское хозяйство не хочешь..
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:48
В наше время жёсткого кризиса нищета в России только прогрессирует. Казалось бы что хуже уже быть не может, но похоже будет ещё хуже. Просто жесть! Только по телеку всё замечательно и распрекрасно и вечно улыбающийся Вовка!
Есть медали
Есть медали
вчера в 21:23
А за что платить то?))) Такие "работяги" что ли?
Нихрена не делают, а загоны царские
МКС
МКС
вчера в 21:10
И икра не лезет в горло и компот не льется в рот
LOpp
LOpp
вчера в 20:57
Зато у Паредеса зарплата 6 млн евро.
Адвокат 76
Адвокат 76
вчера в 20:27
Вот она наша Раша, зато в Москау все твердят всё у нас путём, идём по правильному пути, а идём мы точно в самую топь болота, из которой вылезти будет очень тяжело.
Аденн
Аденн
вчера в 20:22
на завод, водителем на крайняк, иди работай, футболёр мля.
шлем
шлем
вчера в 20:19
ПЕЧАЛЬНО! А ВЕДЬ 5-7 ЛЕТ НАЗАД СТАДИОН БИТКОМ БЫЛ(((
wingback
wingback
вчера в 20:11
Чёрная икра, видимо, закончилась, осталась только красная...
ошалевший
ошалевший
вчера в 20:07
2 лига это не способ зароботка,многие футболисты от туда работают ещё на обычных работах
Alex-96
Alex-96
вчера в 19:59
Чем больше в интернете сидишь тем больше убеждаешься: у всех все хреново, хорошо только в кремле и в новостях по первому каналу.
Брулин
Брулин
вчера в 19:59
По совету Медведева- в бизнес!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:56
Раз так на стройку идти надо. А то икра черная, икра красная.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:45
Пусть аноним идет на завод работать.
Задержки по зарплатам там тоже бывают, но семью прокормить можно.
Saang
Saang
вчера в 19:44
А не приходить на игры вы не пробовали? Или только ныть горазды?
juchok
juchok
вчера в 19:43
"надо расширять премьер лигу"-Мутко (с)
YRunner
YRunner
вчера в 19:41
Прям слеза прошибает. Приводи детей, накормлю.
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