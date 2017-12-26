Терентьев: «Не вижу ничего плохого в том, что Кокорин пострелял из пистолета в воздух»

Защитник «Зенита» Денис Терентьев прокомментировал недавний эпизод с нападающим команды Александром Кокориным, который на свадьбе Алана Чочиева отметился стрельбой из пистолета.
«Ничего плохого в том, что Саша пострелял в воздух из пистолета, не вижу. Саня просто поддержал друга, сделал это с юмором. А наше телевидение это раздуло. Понятное дело, нужен рейтинг. А на самом деле история не стоит и выеденного яйца.
Вокруг футбола всегда много разговоров, особенно плохих. Я, допустим, Сашу не знал до того, как пришел в команду. И представление о нем имел только из телесюжетов. Но когда стал играть с ним в одной команде, понял: это нормальный парень, никакой звездной болезни».
На ЧР Зенит буксует - он на Кавказе пострелял
Всё нормально!
На ЧР Зенит буксует - он на Кавказе пострелял
Всё нормально!
Но если подарят, не откажусь.
Как то так, если понял.
Но если подарят, не откажусь.
Как то так, если понял.
Кнопка так очень серьезная.
Или ты так ее считаешь?
Кнопка так очень серьезная.
Или ты так ее считаешь?
Наказывать нужно таких "стрелков " .
Наказывать нужно таких "стрелков " .
https://www.youtube.com/watch?v=JeSDrBoe2mI
тоже будет палИть направо и налево
есть и плюс : бакланов распугает!
тоже будет палИть направо и налево
есть и плюс : бакланов распугает!
Пить шампанское после позорного проигрыша под Гимн России в сомнительной компании, ездить по встречной полосе, ходить в футболке с изображением наркобарона, стрелять из пистолета, сосать палец...
Пить шампанское после позорного проигрыша под Гимн России в сомнительной компании, ездить по встречной полосе, ходить в футболке с изображением наркобарона, стрелять из пистолета, сосать палец...