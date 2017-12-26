Терентьев: «Не вижу ничего плохого в том, что Кокорин пострелял из пистолета в воздух»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Выбирайте правого полузащитника для символической сборной РФПЛ!
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Италия. Кубок
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 5:2 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5.55 10
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 1:1 Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 2.6 3.23 2.77
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 0:0 Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув Фонбет 1.17 7.5 14.5
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 1:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 2.45 3.15 3.05
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 0:2 Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 1:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 2.55 3.43 2.7
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:0 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 2.4 3.1 3.15
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити Фонбет 1.13 8.5 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина Фонбет 1.74 4.02 4.3
  • Главные новости
  • Все новости
17:20
Голевая феерия в матче «Тоттенхэм» - «Саутгемптон»35
16:48
Кейн обошел Месси по количеству голов в 2017 году37
14:40
«Барселона» зимой может пригласить игрока ЦСКА135
12:41
Дзюба может начать вторую часть сезона в ФНЛ195
11:59
Определилось имя нового главного тренера «Луч-Энергии»16
18:46
Роджерс опроверг слухи о продаже Дембеле0
18:43
Феллаини: «МЮ предложил мне новый контракт, но не знаю, приму ли его»0
18:34
Григорян: «Не каждый сможет, как я, чувствовать себя уверенно и в РФПЛ, и в ФНЛ»1
18:20
Гамшик: «Желаю себе здоровья и Скудетто в новом году»1
18:20
Гаттузо: «Матч с „Интером“ - финал для нас»3
18:03
Почеттино: «Кейн стоит в одном ряду с лучшими игроками мира»3
17:52
Кейн: «Надеюсь, что 2018 год будет еще лучше»1
17:51
«Атлетико» претендует на латераля «Барселоны»0
17:39
Трансляции матчей чемпионата Беларуси выйдут на новый уровень2
17:33
Определились кандидаты на пост нового главного тренера «Севильи»2
17:27
Кейн побил рекорд Премьер-Лиги по количеству хет-триков за один календарный год7
17:25
Сафонов: «Потенциальный легионер должен быть на две головы сильнее нашего игрока»4
17:12
«Манчестер Юнайтед» - «Бернли»: стартовые составы6
17:10
«Челси» - «Брайтон»: стартовые составы2
16:58
Бен Арфа хочет от ПСЖ 10 млн евро за разрыв контракта2
16:41
Бенатиа вступил в перепалку в Твиттере2
16:27
Бен Ми: «Мы отправляемся на „Олд Траффорд“ без страха»6
16:12
Мойес: «Нзонзи будет заинтересован в переходе в „Вест Хэм“»2
16:01
У «Ахмата» есть предложения по Швецу, но переговоры клуб не ведет1
15:51
Пеллегрино: «Вокруг ван Дейка ходит множество слухов, но мы должны дождаться января»0
 

Терентьев: «Не вижу ничего плохого в том, что Кокорин пострелял из пистолета в воздух»

сегодня, 12:58

Защитник «Зенита» Денис Терентьев прокомментировал недавний эпизод с нападающим команды Александром Кокориным, который на свадьбе Алана Чочиева отметился стрельбой из пистолета.

«Ничего плохого в том, что Саша пострелял в воздух из пистолета, не вижу. Саня просто поддержал друга, сделал это с юмором. А наше телевидение это раздуло. Понятное дело, нужен рейтинг. А на самом деле история не стоит и выеденного яйца.

Вокруг футбола всегда много разговоров, особенно плохих. Я, допустим, Сашу не знал до того, как пришел в команду. И представление о нем имел только из телесюжетов. Но когда стал играть с ним в одной команде, понял: это нормальный парень, никакой звездной болезни».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Григорян: «Не каждый сможет, как я, чувствовать себя уверенно и в РФПЛ, и в ФНЛ»
Сегодня, 18:34 1
Сафонов: «Потенциальный легионер должен быть на две головы сильнее нашего игрока»
Сегодня, 17:25 4
Непомнящий: «Когда „Спартак“ стал играть нестабильно, Промес пропал»
Сегодня, 15:38 18
Тукманов: «Мутко прячется за большое руководство, не хочет отвечать за свои действия»
Сегодня, 15:19 8
Тукманов: «У меня нет желания продолжать работу в „Торпедо“»
Сегодня, 15:05 6
Терентьев: «В „Зените“ нет деления на звездных и незвездных игроков»
Сегодня, 13:15 13
Обсудить
Все комментарии
сергей яковлев
сергей яковлев
сегодня в 18:44
Откуда пистолет? Палка раз в год стреляет..........
Морозовский
Морозовский
сегодня в 18:41
На поле бы эти дураки выделялись, а не на парковках и свадьбах!
Absinthe6
Absinthe6
сегодня в 18:02
На ЧЕ мы продули всем и вся - он в Монако погулял
На ЧР Зенит буксует - он на Кавказе пострелял
Всё нормально!
eaguar
eaguar ответил Борисыч1
сегодня в 17:43
Борисыч, я вот никогда за рулем Мерса не ездил.
Но если подарят, не откажусь.
Как то так, если понял.
Palex
Palex ответил Батя в здании
сегодня в 16:21
Батя в здании:
А что будет, если я, например, на свадьбе, постреляю в воздух из левого пистолета и выложу в инстаграм?)
Ничего не будет.
Суеверный
Суеверный
сегодня в 15:21
Ничего особенного. Но возбраняется законодательно гражданским лицам без специального разрешения или в учебных целях по присмотром специальных лиц ношение и (или) использование огнестрельного (нарезного) оружия вне собственного места проживания. Только в целях самообороны. Кокорин, если это не фэйк, пожалуй будет оштрафован в административном порядке. Судьбу оружия точно предсказать не берусь, но по закону будет конфисковано.
malnef
malnef
сегодня в 15:06
А для Кокорина и таких как Ты закон не писан? Вы там все вне закона или как?
Борисыч1
Борисыч1 ответил Дмитрий Аександров
сегодня в 14:56
Дмитрий Аександров:
А ведь чувак завидует Кокорину и готов брать с него пример буквально во всем. Пить шампанское после позорного проигрыша под Гимн России в сомнительной компании, ездить по встречной полосе, ходить в футболке с изображением наркобарона, стрелять из пистолета, сосать палец...
А ты в курсе, что Кокорин ВООБЩЕ НИКОГДА не пьёт шампанского?
Батя в здании
Батя в здании
сегодня в 14:36
А что будет, если я, например, на свадьбе, постреляю в воздух из левого пистолета и выложу в инстаграм?)
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 14:05
Терентьев разочаровал.
Павел Амурский
Павел Амурский
сегодня в 13:55
Одни спартачи, у них на свадьбах в там-там только бьют.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 13:53
Правильно тебе во дворе вломили
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 13:48
Да вот не пофиг,ну пострелял и что такого,вот новость то. Если бы у Кокорина не было инстаграма мы бы вообще об этом не узнали )
eugen-han
eugen-han
сегодня в 13:47
не понимаю из-за чего шум,ведь есть не давняя,но ,,традиция" - это палить в воздух на похоронах,а теперь более свежая - это на свадьбе.....что объединяет такой ритуал,так это светский характер мероприятия.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:42
Что чеченам норма, то русскому тюрьма.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:29
Как только Кокорин начинает шалить класс его игры заметно падает.
eaguar
eaguar ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:26
И где смеяться?
Кнопка так очень серьезная.
Или ты так ее считаешь?
eaguar
eaguar ответил mihaluch
сегодня в 13:21
Не сравнивай, плиз.
Klassе
Klassе
сегодня в 13:19
Что за терентьев еще такой? конебомжи наверняка тоже половину пассажиров из своего состава не знают
eaguar
eaguar
сегодня в 13:17
Ага, а если бы у родственника старого сердце остановилось от такого .
Наказывать нужно таких "стрелков " .
mihaluch
mihaluch ответил Colonist
сегодня в 13:15
Colonist:
Вообще то это хулиганство. Состав уголовной статьи 213ук рф. Если все будут стрелять, что будет твориться в стране?
9го мая 1945 года вся страна стреляла в воздух и в стране царила необозримая радость.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 13:13
Кавказ дело тонкое
112910415
112910415
сегодня в 13:12
ещё "звезда" в Зените подрастает!
тоже будет палИть направо и налево
есть и плюс : бакланов распугает!
Alex-96
Alex-96
сегодня в 13:12
Тоже мечтает вырасти и стать(остаться) дегенератом.
Chuhanesburg
Chuhanesburg
сегодня в 13:11
До того как тебе сковородка прилетела ты тоже ничего плохого не видел))
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 13:10
А ведь чувак завидует Кокорину и готов брать с него пример буквально во всем.
Пить шампанское после позорного проигрыша под Гимн России в сомнительной компании, ездить по встречной полосе, ходить в футболке с изображением наркобарона, стрелять из пистолета, сосать палец...
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:05
ПРИКИНЬ ПУТИН ЕГО НА СВАДЬБУ ПРИГЛАСИТ НАПЬЁТСЯ И ОН СТРЕЛЬНЕТ В ВОЗДУХ ЯДЕРНОЙ БОМБОЙ НАЖАВ КРАСНУЮ КНОПКУ !
alexamit
alexamit
сегодня в 13:05
Нога ногу моет!Наверное такое же воспитание,как у Кокорина.
Colonist
Colonist
сегодня в 13:01
Вообще то это хулиганство. Состав уголовной статьи 213ук рф. Если все будут стрелять, что будет твориться в стране?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100