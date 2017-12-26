Терентьев: «Не вижу ничего плохого в том, что Кокорин пострелял из пистолета в воздух»

Защитник «Зенита» Денис Терентьев прокомментировал недавний эпизод с нападающим команды Александром Кокориным, который на свадьбе Алана Чочиева отметился стрельбой из пистолета.

«Ничего плохого в том, что Саша пострелял в воздух из пистолета, не вижу. Саня просто поддержал друга, сделал это с юмором. А наше телевидение это раздуло. Понятное дело, нужен рейтинг. А на самом деле история не стоит и выеденного яйца.

Вокруг футбола всегда много разговоров, особенно плохих. Я, допустим, Сашу не знал до того, как пришел в команду. И представление о нем имел только из телесюжетов. Но когда стал играть с ним в одной команде, понял: это нормальный парень, никакой звездной болезни».