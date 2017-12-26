Терентьев: «В „Зените“ нет деления на звездных и незвездных игроков»

Защитник «Зенита» Денис Терентьев поведал об атмосфере в раздевалке команды.

«Лично я деления на звездных и незвездных футболистов не вижу. Атмосферу в команде назвал бы рабочей, профессиональной. В предыдущих клубах, бывало, регулярно встречались семьями, играли в пейнтбол. Здесь такого нет: потренировались – разошлись. Но это не значит, что отношения плохие. Никаких конфликтов не возникает.

Конечно, когда удается попасть в заявку и сыграть даже неполный матч, настроение становится намного лучше. Но любой профессионал должен относиться к таким моментам с пониманием, держать эмоции в себе, не нервничать. В „Зените“ именно так и происходит».

Терентьев перебрался в «Зенит» летом из «Ростова». Он провел 8 матчей за клуб во всех турнирах.