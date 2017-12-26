Тукманов: «У меня нет желания продолжать работу в „Торпедо“»

Президент «Торпедо» Александр Тукманов сообщил, что он выведен из состава совета директоров клуба.

«Вчера прошло собрание акционеров, на котором был избран новый состав совета директоров. Теперь совет должен собраться и избрать нового руководителя клуба. Я в новый совет директоров не вошел, он полностью обновился. Состоит из пяти человек – представители акционеров.

Как только мои полномочия прекратятся, я свободен. Я поставил акционеров в известность – у меня нет желания продолжать сотрудничество».