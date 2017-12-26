Определилось имя нового главного тренера «Луч-Энергии»

Пресс-служба «Луч-Энергии» подтвердила, что экс-наставник «Анжи» Александр Григорян возглавил команду из Владивостока.



«Руководство АФК „Луч-Энергия“ определилось с тренерским штабом, который будет работать с главной командой до конца нынешнего сезона. Пост главного тренера займет Александр Григорян, который уже возглавлял „Луч-Энергию“ (с июня 2013-го года по декабрь 2014-го) и привёл его к самым значимым успехам за последние 10 лет. Старшим помощником Александра Витальевича станет Александр Алфёров, который с 2001-го по 2013-й годы работал в красноярском „Енисее“, а затем возглавлял „Байкал“ и „Сахалин“. Тренером по работе с вратарями назначен хорошо известный приморским болельщикам Николай Гришин, уже занимавший эту должность в нашем клубе в 2008-2010 и 2016-2017 годах. Из прежнего состава в тренерском штабе остается только Анатолий Агрофенин», - передает пресс-служба.