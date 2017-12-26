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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 5:2 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5.55 10
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 1:1 Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 2.6 3.23 2.77
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 0:0 Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув Фонбет 1.17 7.5 14.5
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 1:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 2.45 3.15 3.05
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 0:2 Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 1:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 2.55 3.43 2.7
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:0 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 2.4 3.1 3.15
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити Фонбет 1.13 8.5 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина Фонбет 1.74 4.02 4.3
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Определилось имя нового главного тренера «Луч-Энергии»

сегодня, 11:59

Пресс-служба «Луч-Энергии» подтвердила, что экс-наставник «Анжи» Александр Григорян возглавил команду из Владивостока. 

«Руководство АФК „Луч-Энергия“ определилось с тренерским штабом, который будет работать с главной командой до конца нынешнего сезона. Пост главного тренера займет Александр Григорян,  который уже возглавлял „Луч-Энергию“  (с июня 2013-го года по декабрь 2014-го) и привёл его к самым значимым успехам за последние 10 лет. Старшим помощником Александра Витальевича станет Александр Алфёров, который с 2001-го по 2013-й годы работал в красноярском „Енисее“, а затем возглавлял „Байкал“ и „Сахалин“. Тренером по работе с вратарями назначен  хорошо известный приморским болельщикам Николай Гришин, уже занимавший эту должность в нашем клубе в 2008-2010 и 2016-2017 годах. Из прежнего состава в тренерском штабе остается только Анатолий Агрофенин», - передает пресс-служба.  

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Все комментарии
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 14:50
Приглашение Григоряна выглядит логично. Дело в том, что во Владивостоке после реконструкции открылся цирк. Первое представление прошло 16 декабря, а теперь и Григорян подтянется, с клоунами всегда напряжёнка.
mat73
mat73
сегодня в 14:33
Пипец Лучу!
112910415
112910415
сегодня в 14:27
весело будет, но не долго
zenit advokaat
zenit advokaat ответил Карпин Валерий Георгиевич
сегодня в 13:32
Карпин Валерий Георгиевич:
Рад за Сашку, только не уверен что он там надолго, за этот 2017 год он тренировал три команды, и нигде с позитивной стороны не запомнился.
не строй из себя волерку
zenit advokaat
zenit advokaat
сегодня в 13:31
все хана спартаку
quinn-se
quinn-se
сегодня в 13:19
Скоро и Мхитарян из ЛондОна, говорят, в Луч подтянется ))
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 13:04
вот и посмотрим на него в кубке России
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 13:01
Желаю АЛЕКСАНДРУ УСПЕХОВ В НОВОЙ КОМАНДЕ
Фата лист
Фата лист ответил D.vil
сегодня в 12:56
Они за выживание в ФНЛ борятся, в этом сезоне у них одна цель во второй дивизион не вылететь, а в РФПЛ подняться даже теоритических шансов нет.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 12:38
Прощай, скука во Владике!
drug01
drug01
сегодня в 12:37
В добрый путь к заветной цели!
D.vil
D.vil
сегодня в 12:35
Ждем Луч в РПЛ!!!)))
Карпин Валерий Георгиевич
Карпин Валерий Георгиевич
сегодня в 12:32
Рад за Сашку, только не уверен что он там надолго, за этот 2017 год он тренировал три команды, и нигде с позитивной стороны не запомнился.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:26
Бог даст не вылетят из ФНЛ, а то во втором дивизионе в их зоне совсем уж уныло.
juchok
juchok
сегодня в 12:13
самые крутые успехи Луча были при Зоране Вуличе!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 12:09
Всё,Спартаку капец.
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