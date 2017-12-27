Мостовой: «Советовал нашим клубам Иско, когда он ещё „Зениту“ за „Малагу“ забивал»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, что заметил потенциал полузащитника «Реала» и сборной Испании Иско, когда тот играл за «Малагу» против «Зенита» в Лиге чемпионов:

«Вы помните противостояние „Зенита“ и „Малаги“ пять лет назад? Тогда в Испании питерцы проиграли со счётом 0:3. Там был паренёк по фамилии Иско, который в Малаге отвалтузил „Зенит“ в одиночку. Два сам забил, крутил-вертел, здорово сыграл. Я на той игре находился на трибуне на стадионе „Ла-Росаледа“. И тогда сразу сказал, что паренёк хороший, покупать его надо. В любой из наших клубов. Но тогда мне возразили: „Да куда, да что особенного, ничего такого“. И вот, пожалуйста: через два года его „Реал“ купил, сейчас он звезда в Мадриде. Вот такие пироги. Но таких молодых футболистов хватает. Не таких, как Иско, но похожих по стилю. Если поискать, то найти можно, конечно.

Цена не будет слишком высокой, пример – Иско. Искусство же не в том, чтобы тратить по 200 или 300 миллионов на трансферном рынке, а потом кричать, что „мы выиграли лигу“. Что здесь трудного-то? А вот найти такого паренька в 19-20 лет и из него звезду сделать через год или два – вот это трудно. А то, что там Моуриньо хвастается, так вы по 300 миллионов каждый год тратите, ёлки-палки. За такие деньги и я завтра куплю Месси, Роналду, Серхио Рамоса, Иско и, конечно, ниже второго места не опущусь. Если я не дурак или какой-нибудь там больной».

Напомним, вчера наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо намекнул, что потраченных МЮ во время его работы в клубе 286 млн фунтов недостаточно для победы в АПЛ.