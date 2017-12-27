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Мостовой: «Советовал нашим клубам Иско, когда он ещё „Зениту“ за „Малагу“ забивал»

сегодня, 07:00
МалагаЛоготип футбольный клуб Малага3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, что заметил потенциал полузащитника «Реала» и сборной Испании Иско, когда тот играл за «Малагу» против «Зенита» в Лиге чемпионов:

«Вы помните противостояние „Зенита“ и „Малаги“ пять лет назад? Тогда в Испании питерцы проиграли со счётом 0:3. Там был паренёк по фамилии Иско, который в Малаге отвалтузил „Зенит“ в одиночку. Два сам забил, крутил-вертел, здорово сыграл. Я на той игре находился на трибуне на стадионе „Ла-Росаледа“. И тогда сразу сказал, что паренёк хороший, покупать его надо. В любой из наших клубов. Но тогда мне возразили: „Да куда, да что особенного, ничего такого“. И вот, пожалуйста: через два года его „Реал“ купил, сейчас он звезда в Мадриде. Вот такие пироги. Но таких молодых футболистов хватает. Не таких, как Иско, но похожих по стилю. Если поискать, то найти можно, конечно.

Цена не будет слишком высокой, пример – Иско. Искусство же не в том, чтобы тратить по 200 или 300 миллионов на трансферном рынке, а потом кричать, что „мы выиграли лигу“. Что здесь трудного-то? А вот найти такого паренька в 19-20 лет и из него звезду сделать через год или два – вот это трудно. А то, что там Моуриньо хвастается, так вы по 300 миллионов каждый год тратите, ёлки-палки. За такие деньги и я завтра куплю Месси, Роналду, Серхио Рамоса, Иско и, конечно, ниже второго места не опущусь. Если я не дурак или какой-нибудь там больной».

Напомним, вчера наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо намекнул, что потраченных МЮ во время его работы в клубе 286 млн фунтов недостаточно для победы в АПЛ.

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Все комментарии
PITER_1
PITER_1 ответил Барсеножeчницa
сегодня в 16:07
Барсеножeчницa:
бомж не упомянувший свинью не бомж
привет блосния
Duke_dp
Duke_dp
сегодня в 13:18
Все этот матч помнят. И все тогда запомнили Иско. И то что его надо брать полюбасу.
Но вот только вроде на него выходили и он всех послал +в РФПЛ он бы не вырос в норм футболиста.
Барсеножeчницa
Барсеножeчницa ответил PITER_1
сегодня в 12:10
PITER_1:
свинья не упомянувшая поганеньким словом ЗЕНИТ, не является настоящей свиньей
бомж не упомянувший свинью не бомж
Барсеножeчницa
Барсеножeчницa
сегодня в 12:09
Старый сайт хотим!!!!!!!!!!!!!!!!! Старый!!!!!!!!!!!!!
PITER_1
PITER_1
сегодня в 10:55
свинья не упомянувшая поганеньким словом ЗЕНИТ, не является настоящей свиньей
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ответил Серёга за ЦСКА
сегодня в 10:42
Серёга за ЦСКА:
Приветствую, дорогие разработчики. Верните старый добрый сайт Соккер. Думаю тут 90% народу хочет этого. П.С. Несколько слов о новом, если бы вы сделали более спокойные оттенки, а не этот не понятный кислотный цвет, который режет глаза и шрифт для того что бы читать с лупой. Хотя зрение 100%, но зачем напрягаться, приезжаешь с работы, думаешь дай зайду почитаю а тут такая непонятка. Прислушайтесь к людям. Ибо точно все уйдут.
СЕРЁГА, ЖМИ КНОПКУ "СТАРАЯ ВЕРСИЯ САЙТА" И БУДЕТ ТЕБЕ ЩАСТЬЕ !!!

ГЫ-ГЫ

А ЧТО КАСАЕТСЯ СЛОВ МОСТОВОГО, ТО ПОСЛЕ ТОЙ ЛЧ ИСКО БЫЛ НА КАРАНДАШЕ У МНОГИХ КЛУБОВ И ЗА 5 ЛЯМОВ ЕГО БЫ НИКТО НЕ ОТДАЛ, ДА И В РОССИЮ БЫ ОН НЕ ПОЕХАЛ ! ГЫ-ГЫ
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 08:17
    Серёга за ЦСКА
    Серёга за ЦСКА
    сегодня в 08:16
    Приветствую, дорогие разработчики. Верните старый добрый сайт Соккер. Думаю тут 90% народу хочет этого.

    П.С. Несколько слов о новом, если бы вы сделали более спокойные оттенки, а не этот не понятный кислотный цвет, который режет глаза и шрифт для того что бы читать с лупой. Хотя зрение 100%, но зачем напрягаться, приезжаешь с работы, думаешь дай зайду почитаю а тут такая непонятка.

    Прислушайтесь к людям. Ибо точно все уйдут.
    Алексей Буренин
    Алексей Буренин
    сегодня в 07:31
    А СЕЙЧАС ЕГО УЖЕ НЕ КУПИШЬ
    Аденн
    Аденн
    сегодня в 07:20
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