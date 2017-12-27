Гершкович: «Возможно, Билялетдинов будет готовить „СКА-Хабаровск“ к ФНЛ»

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал назначение Рината Билялетдинова главным тренером хабаровского СКА:

«Билялетдинов – опытный специалист, который точно должен принести хабаровскому клубу пользу. Другое дело, что СКА находится в очень неприятном турнирном положении. Им будет крайне сложно сохранить прописку в РФПЛ. Возможно, они уже сейчас станут строить команду на будущее, которая, вылетев, сразу сможет вернуться обратно в элиту».

После 20-ти туров «СКА-Хабаровск» замыкает турнирную таблицу чемпионата России, отставая от «Тосно», находящегося в зоне стыковых матчей, на 8 очков.