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Селюк: «Смолов в „Реале“? Это же смешно! Думаю, перейдёт в „Зенит“ или „Спартак“»

сегодня, 04:52

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о будущих перспективах нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова:

«Журналисты Marca включили Смолова в 100 лучших футболистов года. Туда же можно кого угодно написать. Была новость, что Смоловым интересуется „Реал“. И что? До сих пор интересуется? Ну, это ж смешно! Может, „Краснодар“ ждёт факса из Мадрида? Это глупости.

Думаю, что он перейдёт в „Зенит“ или „Спартак“. Это как обычно: „Реал“, „Манчестер Сити“, „Арсенал“… Бах! „Крылья Советов“. Но я объясню вкратце. Если бы я представлял интересы Смолова, первое, что я бы ему сказал: „Федя, сейчас вообще не стоит никуда идти!“

Через четыре месяца чемпионат мира. Если футболист не мечтает там сыграть, то ему нужно идти в бармены. Это раз. Второе: у „Краснодара“ реальные шансы зацепиться за Лигу чемпионов. Лучше играть там, чем в посредственном европейском клубе. Из Лиги чемпионов реально можно прыгнуть в топ-клуб. Подчёркиваю: суперправильное решение приняли Миранчуки, когда продлили контракты. Они играют, клуб выйдет в Лигу чемпионов, цена игроков растёт. Супер! И вот после чемпионата мира и Лиги чемпионов можно выбирать клуб, куда ты придёшь не на лавку, а играть».

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 05:51
Ну что скажешь видимо Селюк хочет представлять интересы Смолова вот и пускает свои щупальцы как бы невзначай.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 05:28
Слишком много шума вокруг Смолова.
Предполагаю, что это негативно скажется на уровне его игры.
Считаю, что оставаться в "Краснодаре" будет большой ошибкой.
Как и переходить в любой российский клуб, особенно в "Зенит".
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 05:22
Селюк и "глюк" - почти синонимы!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 05:20
Шансы "Краснодара" попасть в Лигу чемпионов при Шалимове невелики.
А вот сыграть на ЧМ-2018 это аргумент для Федора, чтобы остаться в нынешней команде.
Переход в "Зенит" или "Спартак" спорный, ни в одной ни в другой команде он не станет лидером.
Тем более, что Каррере логичнее потратить деньги на укрепление обороны и полузащиты.
В любом случае, прогрессировать, если это возможно, Смолов способен только в Европе.
Вася Пупкин 1
Вася Пупкин 1
сегодня в 05:00
в посредственном европейском клубе... это на что намекает г-н Селюк!? Если бы агентом Смолова был Селюк, то отправил бы сразу в Барселону или Реал. Зависть вообще не хорошая штука!
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