Селюк: «Смолов в „Реале“? Это же смешно! Думаю, перейдёт в „Зенит“ или „Спартак“»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о будущих перспективах нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова:

«Журналисты Marca включили Смолова в 100 лучших футболистов года. Туда же можно кого угодно написать. Была новость, что Смоловым интересуется „Реал“. И что? До сих пор интересуется? Ну, это ж смешно! Может, „Краснодар“ ждёт факса из Мадрида? Это глупости.

Думаю, что он перейдёт в „Зенит“ или „Спартак“. Это как обычно: „Реал“, „Манчестер Сити“, „Арсенал“… Бах! „Крылья Советов“. Но я объясню вкратце. Если бы я представлял интересы Смолова, первое, что я бы ему сказал: „Федя, сейчас вообще не стоит никуда идти!“

Через четыре месяца чемпионат мира. Если футболист не мечтает там сыграть, то ему нужно идти в бармены. Это раз. Второе: у „Краснодара“ реальные шансы зацепиться за Лигу чемпионов. Лучше играть там, чем в посредственном европейском клубе. Из Лиги чемпионов реально можно прыгнуть в топ-клуб. Подчёркиваю: суперправильное решение приняли Миранчуки, когда продлили контракты. Они играют, клуб выйдет в Лигу чемпионов, цена игроков растёт. Супер! И вот после чемпионата мира и Лиги чемпионов можно выбирать клуб, куда ты придёшь не на лавку, а играть».