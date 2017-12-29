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Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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Динга: «Может, я бы и хотел перейти в „Црвену Звезду“, но „Урал“ отклонил их предложение»

сегодня, 04:36

«Урал» не захотел продавать защитника Доминика Дингу в «Црвену Звезду». Об этом сербскому изданию сообщил сам 19-летний футболист:

«Красно-белые отправили предложение моему клубу, но оно было отклонено. Руководство „Урала“ заявило, что не собирается меня продавать.

В этом году я стал играть реже. Я получил травму в неподходящее время, а вернувшись в строй, десять раз оказывался на скамейке запасных. Поскольку, „Урал“ не собирался давать зелёный свет, я не слишком много думал о переходе в „Црвену Звезду“. Возможно, я бы и хотел перейти. Я молод, мне нужна игровая практика. Если бы у меня был бы шанс в новом клубе, конечно, я бы хотел приехать.

Мой контракт с „Уралом“ действует до 2020 года. Но я очень хочу играть».

Напомним, «Црвена Звезда» в 1/16 финала Лиги Европы сразится с московским ЦСКА.

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FILL3286
FILL3286
сегодня в 04:57
Конюшню сербы полную авоську игорю накидают)))
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