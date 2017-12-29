«Локомотив» поспорит с «Ньюкаслом» за игрока «Челси»

Бразильский футболист Кенеди не входит в планы наставника «Челси» Антонио Конте, который до сих пор использовал игрока только в матчах Кубка Лиги, где тот провёл 270 минут. Источник утверждает, что 21-летний бразилец должен покинуть клуб в зимнее трансферное окно, а интерес к нему проявляют «Ньюкасл», «Флуминенсе» и московский «Локомотив».

Кенеди является универсальным футболистом, который способен сыграть как на позиции вингера, так и на фланге обороны.

Ранее сообщалось, что «железнодорожники» также претендуют на полузащитника «Пари Сен-Жермен» Атема Бен Арфа.