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Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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«Локомотив» поспорит с «Ньюкаслом» за игрока «Челси»

сегодня, 02:58

Бразильский футболист Кенеди не входит в планы наставника «Челси» Антонио Конте, который до сих пор использовал игрока только в матчах Кубка Лиги, где тот провёл 270 минут. Источник утверждает, что 21-летний бразилец должен покинуть клуб в зимнее трансферное окно, а интерес к нему проявляют «Ньюкасл», «Флуминенсе» и московский «Локомотив».

Кенеди является универсальным футболистом, который способен сыграть как на позиции вингера, так и на фланге обороны.

Ранее сообщалось, что «железнодорожники» также претендуют на полузащитника «Пари Сен-Жермен» Атема Бен Арфа.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 07:00
Видать он и Ньюкаслу не очень нужен
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
сегодня в 06:54
Соккер, как всегда, непонятно новости выкладывает. Речь идёт об аренде футболиста
cska plus
cska plus
сегодня в 06:09
Всё зависит от ценника.
Kumertau
Kumertau ответил Байкал Иркутск
сегодня в 05:25
Байкал Иркутск:
Если честно не знал такого игрока, пришлось искать информацию. Если сравнить с ПедроРошей, то надо брать! Моложе, перспективнее и стоит в разы меньше!
Откуда ты знаешь сколько он стоит? На трнсфермаркт посмотрел что ли?! Его цена зависит толь от того что за агент у него,...
амурец
амурец
сегодня в 04:27
ну на перспективу можно
Gahi
Gahi
сегодня в 03:33
Ух эти Бразильцы как только контракт подпишут так многие перестают нормально играть. Своих вытаскивать нужно молодых.
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
сегодня в 03:21
Если честно не знал такого игрока, пришлось искать информацию. Если сравнить с ПедроРошей, то надо брать! Моложе, перспективнее и стоит в разы меньше!
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