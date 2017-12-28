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Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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«Локомотиву» интересен Бен Арфа

вчера, 21:22

«Локомотив» интересуется полузащитником ПСЖ Атемом Бен Арфа, сообщает источник. Московский клуб может активизироваться, если Бен Арфа разорвет контракт с парижанами.

Сам футболист склоняется к варианту с английским «Лестером».

30-летний Бен Арфа в этом сезоне на поле за ПСЖ не выходил. Он хочет от клуба 10 млн евро за разрыв контракта.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 04:25
посмотрим, хотя может даже и не нужен
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:37
"Локомотив" ищет новые проблемы.
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил Филипповых
сегодня в 03:20
Филипповых:
Последнее время Локомотив проявляет интерес исключительно к договорным отскокам.
...согласен -Локо на чемпиона не тянет , но лавка травмированных встанет..
...да и мотивация близкого чемпионства....
77rust77
77rust77
сегодня в 03:00
У меня старый сайт)))
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
сегодня в 02:25
Не надо, проблемный он, в коллективах не приживается, к тому же зарплата огромная для Локо, с одним таким уже обожглись Лассаной Диарра звать...
scikuni
scikuni
сегодня в 02:01
в краснодар тогда звали не поехал сюда тем более
Есть медали
Есть медали
вчера в 23:33
на сайте смысла нет сидеть. Пока не вернут нормальный вид. Это же извращенство какое-то. Интуитивно хрен че найдешь
dbr123
dbr123 ответил ману дель мораль
вчера в 23:01
ману дель мораль:
Братва, подскажите че за фокус с ссылкой нужно сделать чтоб включился старый сайт?
.soccer0010.com/news/1029653.shtml
ermak6448
ermak6448
вчера в 22:47
Помощник составителя атак...
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:36
Какая Арфа? Запросит космическую зарплату в 31 год и станет пешеходить, главное бабло льётся, а на остальное чхать.
ману дель мораль
ману дель мораль
вчера в 22:31
Братва, подскажите че за фокус с ссылкой нужно сделать чтоб включился старый сайт?
13 RUS
13 RUS
вчера в 22:31
Его Пюэль заберет
Одно слово румын
Одно слово румын
вчера в 22:30
Проблем с ним не оберутся
СSКА
СSКА
вчера в 22:25
Вполне вероятно,посмотрите что Фарфан творит,а его тоже считали нулём.
Новочек
Новочек
вчера в 22:24
Верните старую версию сайта
Фата лист
Фата лист
вчера в 22:21
Надо брать конечно, только жаль, что Алексей Миранчук на лавке окажется, одного рода футболисты...
FILL3286
FILL3286 ответил cska plus
вчера в 22:09
cska plus:
Серьёзная заява.
А вам завидно?
Команды всех подписывают,интересуются,но вам этого не дано,не понять)))
Главное Игарь в стойле!!
Kumertau
Kumertau
вчера в 22:04
Сильный игрок со сложным характером, но рфпл явно не его уровень, скорее всего вернется в АПЛ
cska plus
cska plus
вчера в 22:03
Серьёзная заява.
Selim Yavuz
Selim Yavuz
вчера в 21:57
Куда его только не сватают
Хороший Малый
Хороший Малый
вчера в 21:50
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 21:46
Я думаю Бен Арфа будет играть за Локомотив
БиллиБоб
БиллиБоб
вчера в 21:42
Верните соккер!!!
Филипповых
Филипповых
вчера в 21:41
Последнее время Локомотив проявляет интерес исключительно к договорным отскокам.
Vane4ek
Vane4ek ответил FILL3286
вчера в 21:38
FILL3286:
Ну и зачем он нужен? 31 год скоро,полтора года практически лавку протирал,практики нет,плюс запросит немалую зарплату! Мне кажется утка это)
Про Фарфана тоже самое говорили, а он у Палыча вон как заиграл!) Дальше будет видно!)
FILL3286
FILL3286 ответил Vane4ek
вчера в 21:34
Vane4ek:
Вот это будет бомба!)) Нравится этот игрок еще со времен его выступлений за Лион на пару с Бензема !) Чем черт не шутит!) Будем ждать новостей!)
Ну и зачем он нужен?
31 год скоро,полтора года практически лавку протирал,практики нет,плюс запросит немалую зарплату!
Мне кажется утка это)
Морозовский
Морозовский
вчера в 21:30
Он и, на хрен, не нужен "тепловозам"!
Tommy Lee
Tommy Lee
вчера в 21:28
Локомотив интересуется как отпраздновать юбилей РЖД без Мутко.
Vane4ek
Vane4ek
вчера в 21:28
Вот это будет бомба!)) Нравится этот игрок еще со времен его выступлений за Лион на пару с Бензема !) Чем черт не шутит!) Будем ждать новостей!)
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:27
Да ладно! Может помоложе кого?
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