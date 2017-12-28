«Локомотиву» интересен Бен Арфа

«Локомотив» интересуется полузащитником ПСЖ Атемом Бен Арфа, сообщает источник. Московский клуб может активизироваться, если Бен Арфа разорвет контракт с парижанами.

Сам футболист склоняется к варианту с английским «Лестером».

30-летний Бен Арфа в этом сезоне на поле за ПСЖ не выходил. Он хочет от клуба 10 млн евро за разрыв контракта.