«Локомотиву» интересен Бен Арфа

«Локомотив» интересуется полузащитником ПСЖ Атемом Бен Арфа, сообщает источник. Московский клуб может активизироваться, если Бен Арфа разорвет контракт с парижанами.
Сам футболист склоняется к варианту с английским «Лестером».
30-летний Бен Арфа в этом сезоне на поле за ПСЖ не выходил. Он хочет от клуба 10 млн евро за разрыв контракта.
...да и мотивация близкого чемпионства....
...да и мотивация близкого чемпионства....
Команды всех подписывают,интересуются,но вам этого не дано,не понять)))
Главное Игарь в стойле!!
Команды всех подписывают,интересуются,но вам этого не дано,не понять)))
Главное Игарь в стойле!!
31 год скоро,полтора года практически лавку протирал,практики нет,плюс запросит немалую зарплату!
Мне кажется утка это)
31 год скоро,полтора года практически лавку протирал,практики нет,плюс запросит немалую зарплату!
Мне кажется утка это)