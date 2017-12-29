Смит: «Никто не повторит достижение Венгера, сейчас тренеров увольняют после 4 игр»

Бывший игрок «Арсенала» Алан Смит предположил, что Премьер-Лига больше не увидит тренеров, десятилетиями возглавляющих одну команду. Послезавтра Арсен Венгер проведет свою 811 игру в качестве главного тренера «Арсенала».

«Не думаю, что такое когда-либо случится снова. Сэр Алекс, Арсен - это умирающий вид тренеров, вскоре они станут достоянием истории.

Сейчас тренеров отправляют в отставку после 4 игр, боссы клубов проявляют все меньше и меньше терпения.

Сохранять желание работать столько лет - это невероятно. О Венгере можно сказать много хорошего и плохого, но это достижение у него не отнять».