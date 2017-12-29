Аллегри: «„Юве“ не побеждал в Вероне с 2001 года, проиграв здесь в 10 матчах из 17»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ждет от своей команды победы над «Вероной» в матче 19-го тура Серии А, однако предостерегает своих футболистов от недооценки соперника:

"Хотя на бумаге мы и выглядим фаворитами, бумага не учитывает происходящее на поле. «Юве» не побеждал в Вероне с 2001 года, проиграв здесь в 10 матчах из 17, а выиграл всего в 7 встречах.

Мы должны взять три очка в завтрашней игре. Есть матчи против наших конкурентов в борьбе за Скудетто, там случиться может все что угодно. А есть матчи такие, как завтрашний, где мы допускаем лишь один результат - победу. Мы должны верить в победу, ведь если не сумеем набрать 3 очка, то перечеркнем всю ту хорошую работу, которую проделали в этом месяце. Мы не должны позволять «Наполи» уйти в отрыв. До перерыва нам предстоит провести два важных матча, и мы хотим завершить первую часть сезона на мажорной ноте“.

Напомним, что в прошлом туре «Ювентус» минимально обыграл «Рому».