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Аллегри: «„Юве“ не побеждал в Вероне с 2001 года, проиграв здесь в 10 матчах из 17»

вчера, 20:16
ВеронаЛоготип футбольный клуб Верона-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус22:45 Не начался

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ждет от своей команды победы над «Вероной» в матче 19-го тура Серии А, однако предостерегает своих футболистов от недооценки соперника:

"Хотя на бумаге мы и выглядим фаворитами, бумага не учитывает происходящее на поле. «Юве» не побеждал в Вероне с 2001 года, проиграв здесь в 10 матчах из 17, а выиграл всего в 7 встречах.

Мы должны взять три очка в завтрашней игре. Есть матчи против наших конкурентов в борьбе за Скудетто, там случиться может все что угодно. А есть матчи такие, как завтрашний, где мы допускаем лишь один результат - победу. Мы должны верить в победу, ведь если не сумеем набрать 3 очка, то перечеркнем всю ту хорошую работу, которую проделали в этом месяце. Мы не должны позволять «Наполи» уйти в отрыв. До перерыва нам предстоит провести два важных матча, и мы хотим завершить первую часть сезона на мажорной ноте“.

Напомним, что в прошлом туре «Ювентус» минимально обыграл «Рому».

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:42
И не победите! Форца Верона!
Алла Пятышкина
Алла Пятышкина
вчера в 23:03
"а выиграл всего в 7 встречах" , не выиграл, а сыграл вничью, исправьте, пожалуйста)
benderivan
benderivan
вчера в 22:45
"«Юве» не побеждал в Вероне с 2001 года, проиграв здесь в 10 матчах из 17, а выиграл всего в 7 встречах."
Не понимаю. Юве не побеждал с 2001 года и выиграл в 7 встречах.
BARCDJIN
BARCDJIN
вчера в 22:18
    Zen-Aku
    Zen-Aku
    вчера в 21:52
    Надеюсь эта чудная традиция Вероне продолжится!)
    Klose_Miro
    Klose_Miro
    вчера в 21:30
    То чувство, когда Верона в 17 раз успешнее Лацио..
    ДСА
    ДСА
    вчера в 20:30
    2-0 в пользу Ювентуса - дежурный счет.
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