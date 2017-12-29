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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 1.15 8 17
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 1.27 6.2 9.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.3 5.2 11
Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 2.07 3.47 3.5
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло Фонбет 1.28 5.55 10.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 2.23 3.5 3.1
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 15 6.1 1.21
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
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Конте: «Сезон с финишем в топ-4 будет считаться успешным в Премьер-Лиге»

вчера, 20:02

Главный тренер «Челси» Антонио Конте считает, что нынешняя кампания станет для «синих» успешной, если они смогут финишировать в топ-4:

«Думаю, что в Премьер-Лиге и сезон с финишем в топ-4 всегда будет считаться успешным. 

Это единственная лига, где играет шесть топ-клубов, которые каждый год сражаются за титул. При этом есть лишь 4 места, дающие право сыграть в Лиге чемпионов, и еще 2 - в Лиге Европы.

Вполне нормально, если соперник выступает так хорошо, как это делает „Манчестер Сити“. Очень сложно думать о борьбе за титул до последнего, но в то же время мы должны сражаться в каждом отдельно взятом матче».

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Все комментарии
The Frei
The Frei ответил DXTK
вчера в 23:54
DXTK:
теперь Конте говорит что "ТОП 4 в АПЛ - это как завоевать трофей", а то в прошлом году над Гвардиолой смеялись, а так же несколько лет подкалывали Венгера с его 4 местом.
У Гвардиолы в прошлом сезоне был самый дорогой состав по цене и самый сильный состав по именам, поэтому и смеялись над Пепкой.

У Конте в составе из топ игроков только Азар и Канте, так что на двух игроках войти в топ 4 не зашкварно, а достойно.

Задачи на сезон исходят не от силы лиги, а от возможности команды.
Мальвинка
Мальвинка
вчера в 21:19
Главное Барселону уничтожь а то я сожгу полсибири)))))
VIPded
VIPded
вчера в 20:34
Не мельчи, Антонио! Серебро - минимум для Челси!!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:33
Только первое место - успех! + Лига Чемпионов.
Медив
Медив ответил DXTK
вчера в 20:19
DXTK:
теперь Конте говорит что "ТОП 4 в АПЛ - это как завоевать трофей", а то в прошлом году над Гвардиолой смеялись, а так же несколько лет подкалывали Венгера с его 4 местом.
Ну с Конте не смеются, потому что он это еще говорил до начала чемпионата. Что с таким усилением, Челси вообще ни на что не претендент. И нынешнее место в топ-4 будет сродни чемпионству. А остальные начинали сезон с разговоров о борьбе за чемпионство, а заканчивали уже разговорами о четверке.
Последовательность. Вот Конте последователен, по этому с него и не смеются
DXTK
DXTK
вчера в 20:11
теперь Конте говорит что "ТОП 4 в АПЛ - это как завоевать трофей", а то в прошлом году над Гвардиолой смеялись, а так же несколько лет подкалывали Венгера с его 4 местом.
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