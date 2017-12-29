Конте: «Сезон с финишем в топ-4 будет считаться успешным в Премьер-Лиге»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте считает, что нынешняя кампания станет для «синих» успешной, если они смогут финишировать в топ-4:

«Думаю, что в Премьер-Лиге и сезон с финишем в топ-4 всегда будет считаться успешным.

Это единственная лига, где играет шесть топ-клубов, которые каждый год сражаются за титул. При этом есть лишь 4 места, дающие право сыграть в Лиге чемпионов, и еще 2 - в Лиге Европы.

Вполне нормально, если соперник выступает так хорошо, как это делает „Манчестер Сити“. Очень сложно думать о борьбе за титул до последнего, но в то же время мы должны сражаться в каждом отдельно взятом матче».