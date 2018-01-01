«Реал» предложит 135 млн евро за звезду «Челси»

Мадридский «Реал» начал работу над трансфером хавбека «Челси» Эдена Азара. Катализатором послужили недавние высказывания отца футболиста, который сообщил, что его сын не подписывает новый договор с «синими», так как надеется получить предложение из Мадрида.

В «Реале» не поскупятся на трансфер Азара: ожидается, что предложение по бельгийцу составит 135 млн евро.

Переход кажется еще более реальным в свете того, что Азар - тот игрок, в подписании которого лично заинтересован тренер «Реала» Зинедин Зидан.