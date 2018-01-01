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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 2:2 Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут Фонбет 2.3 3.12 3.35
18:00 84’ Логотип футбольный клуб БернлиБернли 0:1 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль - - -
18:00 83’ Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити 2:0 Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд Фонбет 1.67 3.7 5.5
18:00 83’ Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 0:1 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл Фонбет 2.25 3.33 3.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед Фонбет 5.7 3.7 1.74
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«Реал» предложит 135 млн евро за звезду «Челси»

сегодня, 16:09

Мадридский «Реал» начал работу над трансфером хавбека «Челси» Эдена Азара. Катализатором послужили недавние высказывания отца футболиста, который сообщил, что его сын не подписывает новый договор с «синими», так как надеется получить предложение из Мадрида.

В «Реале» не поскупятся на трансфер Азара: ожидается, что предложение по бельгийцу составит 135 млн евро.

Переход кажется еще более реальным в свете того, что Азар - тот игрок, в подписании которого лично заинтересован тренер «Реала» Зинедин Зидан.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 19:01
Marca: «Реал» отказался от трансфера Азара и сделает ставку на Асенсио
juvenale
juvenale ответил Валерон
сегодня в 19:01
Валерон:
Лучше и быть не может, наконец то окончательно разбежались по сливочным помойкам да лондонским дубравам щенки облепившие Милан за десятилетия его величия и бесконечных побед. Наконец то стало интересно смотреть матчи команды и болеть за результат который на протяжении моей жизни до этого был к сожалению всегда один - вынос помоек оппонентов вперёд ногами с поля. Наконец то появился спортивный интерес к трансфертам, когда играло 11 лучших игроков в мире трансферное окно было формальностью за которой никто не следил, нельзя было заменить лучших в мире. Вообщем все прекрасно :)
парень ты в какой-то параллельной реальности живешь
Великий Князь
Великий Князь ответил BARCDJIN
сегодня в 18:21
BARCDJIN:
В ЛЧ Челси теперь явно не выживет против нас..
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 18:19
    Безусловно, это очень огромные деньги, но таков уж футбольный трансферный мир! Тот кто платит втридорога, затем имеет в своем составе лучших исполнителей) В лучшей своей форме Эден, пожалуй, что стоит этих денег.
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Валерон
    сегодня в 18:19
    Валерон:
    Чукча поматросил и бросил безродных лондонских девах...Сейчас сливочный базар отхватит залежавшегося Азара и лондонским деревенщинам так и не достигшим вершины снова предстоит спуск в своё болото середняков мирового футбола где им впринципе всю жизнь и было место.
    Как всегда пафосно но больше к Барселонае подходит.
    dimagas1
    dimagas1 ответил BARCDJIN
    сегодня в 18:17
    BARCDJIN:
    В ЛЧ Челси теперь явно не выживет против нас..
    Думаешь ваши уже скупили всех судей?)))Или Суарес новую технику нырков всем покажет?)))
    Fenomen-9
    Fenomen-9
    сегодня в 18:10
    Реал покупает шикарного игрока,а барса гомешей да алькасерев))
    dimagas1
    dimagas1 ответил ATG
    сегодня в 18:05
    ATG:
    я тебе более скажу - Даже МС не в состоянии что-то предпоставить нынешней Барсе))
    Чет много уверенности в себе.Главное потом не сильно бомби как обломится)))
    Romeo 777
    Romeo 777 ответил BARCDJIN
    сегодня в 17:52
    BARCDJIN:
    В ЛЧ Челси теперь явно не выживет против нас..
    Во-первых если и состоится трансфер Азара в Реал, то это не будет в зимнее ТО.
    Во-вторых, по моему это Барселоне надо что-то придумывать, как победить Челси. За последние 8 очных игр у Барселоны против Челси 0 победных матчей. Поэтому говорить про "выживания" как минимум глупо.
    ATG
    ATG ответил BARCDJIN
    сегодня в 17:43
    BARCDJIN:
    В ЛЧ Челси теперь явно не выживет против нас..
    я тебе более скажу - Даже МС не в состоянии что-то предпоставить нынешней Барсе))
    BARCDJIN
    BARCDJIN
    сегодня в 17:40
    В ЛЧ Челси теперь явно не выживет против нас..
    Ben Saada
    Ben Saada
    сегодня в 17:40
    Азар, очень хорош)))
    ATG
    ATG
    сегодня в 17:39
    Азар в Реале? Ну дай ему побольше запороных моментов) НУ а так удачи в Мадриде! Аёёёууу

    Перес(у него развит талант с судьями дела иметь) не самый остроумный вождь! Н о су ка что-то знает
    Romeo 777
    Romeo 777 ответил Валерон
    сегодня в 17:33
    Валерон:
    Чукча поматросил и бросил безродных лондонских девах...Сейчас сливочный базар отхватит залежавшегося Азара и лондонским деревенщинам так и не достигшим вершины снова предстоит спуск в своё болото середняков мирового футбола где им впринципе всю жизнь и было место.
      Валерон
      Валерон ответил Belgie2009
      сегодня в 17:29
      Лучше и быть не может, наконец то окончательно разбежались по сливочным помойкам да лондонским дубравам щенки облепившие Милан за десятилетия его величия и бесконечных побед. Наконец то стало интересно смотреть матчи команды и болеть за результат который на протяжении моей жизни до этого был к сожалению всегда один - вынос помоек оппонентов вперёд ногами с поля. Наконец то появился спортивный интерес к трансфертам, когда играло 11 лучших игроков в мире трансферное окно было формальностью за которой никто не следил, нельзя было заменить лучших в мире. Вообщем все прекрасно :)
      Алексей Буренин
      Алексей Буренин
      сегодня в 17:28
      а заиграет ли он там
      juvenale
      juvenale
      сегодня в 17:20
      мешок должен продать,он же никакой уже сезона два
      lobsterdam
      lobsterdam
      сегодня в 17:13
      пусть берут, ему уж очень хочется, но, боюсь, там он ничего не выиграет!
      бебето_71
      бебето_71
      сегодня в 17:12
      физручела лысая куда собралась его ставить.если вместо шампуня то да а так утки летят в свалке нечего ловить.кашшай даже не поможет сливочной корове
      vastudio
      vastudio
      сегодня в 17:10
      Верните старый дизайн!!! Бл..... А по теме -не логично переходить в четвёртую команду Испании !
      ermak6448
      ermak6448
      сегодня в 17:07
      Есть фунтики пусть покупают
      Belgie2009
      Belgie2009 ответил Валерон
      сегодня в 17:06
      Валерон:
      Чукча поматросил и бросил безродных лондонских девах...Сейчас сливочный базар отхватит залежавшегося Азара и лондонским деревенщинам так и не достигшим вершины снова предстоит спуск в своё болото середняков мирового футбола где им впринципе всю жизнь и было место.
      Здравствуйте Дядя Валерон) Как там АС Милан?
      MIKITA463295
      MIKITA463295
      сегодня в 17:00
      Что отцы чаще стали влезать в дела футбольные...
      ДСА
      ДСА
      сегодня в 16:59
      Уже сразу бы весь Челси покупали, чего мелочиться.
      Валерон
      Валерон
      сегодня в 16:51
      Чукча поматросил и бросил безродных лондонских девах...Сейчас сливочный базар отхватит залежавшегося Азара и лондонским деревенщинам так и не достигшим вершины снова предстоит спуск в своё болото середняков мирового футбола где им впринципе всю жизнь и было место.
      Narum Narum
      Narum Narum
      сегодня в 16:38
      Заколебали уже покупать , продавать. Отцы детей продают. Бабки решают везде. Хватит уже. Так и болельщиков можно будет покупать туда-сюда. На этом фоне Арсен, Лестер и др. стабильные и сказочные персонажи это реально волшебство футбола.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 16:29
      Дела у Кристинки всё хуже и хуже...
      dimagas1
      dimagas1 ответил Puni
      сегодня в 16:21
      Puni:
      Как запарили эти тупые нейтральные заголовки) А то прям непонятно за кого в Челси могут 135 лямов предложить.
      За Канте))))
      VIPded
      VIPded
      сегодня в 16:17
      Надо бы лямов 200 со сливочных вытрусить...)))
      Puni
      Puni
      сегодня в 16:15
      Как запарили эти тупые нейтральные заголовки) А то прям непонятно за кого в Челси могут 135 лямов предложить.
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