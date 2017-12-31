Гвардиола не исключил, что «Сити» попробует подписать Алексиса Санчеса

Наставник «Ман Сити» Пеп Гвардиола не стал исключать, что его клуб в январе попробует купить у «Арсенала» форварда Алексиса Санчеса.

Сегодня в игре с «Кристал Пэлас» получил травму нападающий «горожан» Габриэль Жезус, а потому команде Гвардиолы, вероятно, понадобится экстренная замена талантливому бразильцу.

«У нас будут собрания, и мы на них попробуем решить, что будет наилучшим вариантом для нашей команды. Сейчас Санчес - игрок „Арсенала“, и я думаю, что он в нем и останется. Как бы там ни было, на данный момент наша главная задача - восстановиться после поединка с „Пэлас“ и подготовиться к следующей игре, которая будет уже через два дня», - сказал Гвардиола.