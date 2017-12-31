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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
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18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл Фонбет 2.25 3.33 3.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед Фонбет 5 3.8 1.7
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Гвардиола не исключил, что «Сити» попробует подписать Алексиса Санчеса

вчера, 20:03

Наставник «Ман Сити» Пеп Гвардиола не стал исключать, что его клуб в январе попробует купить у «Арсенала» форварда Алексиса Санчеса.

Сегодня в игре с «Кристал Пэлас» получил травму нападающий «горожан» Габриэль Жезус, а потому команде Гвардиолы, вероятно, понадобится экстренная замена талантливому бразильцу.

«У нас будут собрания, и мы на них попробуем решить, что будет наилучшим вариантом для нашей команды. Сейчас Санчес - игрок „Арсенала“, и я думаю, что он в нем и останется. Как бы там ни было, на данный момент наша главная задача - восстановиться после поединка с „Пэлас“ и подготовиться к следующей игре, которая будет уже через два дня», - сказал Гвардиола.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:28
это был бы отличный трансфер.
Cules2013
Cules2013
вчера в 20:59
Санчес - игрок „Арсенала“, и я думаю, что он в нем и останется.
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Шум из ничего.
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