«Реал» хочет увести у «Барселоны» Ориоля Бускетса

Мадридский «Реал» проявляет предметный интерес к 18-летнему хавбеку «Барселоны» Ориолю Бускетсу.

Юный однофамилец Серхио Бускетса летом будущего года может стать свободным агентом, а потому привлек к себе внимание множества европейских клубов, среди которых оказался и «Реал».

Мадридцев привлекает идея бесплатно заполучить талантливого полузащитника и утереть нос своему принципиальному сопернику - «Барселоне», которая пока так и не смогла согласовать с игроком новый контракт.

Стоит отметить, что в этом сезоне Ориоль Бускетс уже попадал в заявку на матчи «Барсы» в Примере.