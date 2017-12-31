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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
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18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БернлиБернли -:- Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити -:- Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд Фонбет 1.6 3.9 5.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл Фонбет 2.25 3.33 3.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед Фонбет 5 3.8 1.7
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«Реал» хочет увести у «Барселоны» Ориоля Бускетса

вчера, 19:50

Мадридский «Реал» проявляет предметный интерес к 18-летнему хавбеку «Барселоны» Ориолю Бускетсу.

Юный однофамилец Серхио Бускетса летом будущего года может стать свободным агентом, а потому привлек к себе внимание множества европейских клубов, среди которых оказался и «Реал».

Мадридцев привлекает идея бесплатно заполучить талантливого полузащитника и утереть нос своему принципиальному сопернику - «Барселоне», которая пока так и не смогла согласовать с игроком новый контракт.

Стоит отметить, что в этом сезоне Ориоль Бускетс уже попадал в заявку на матчи «Барсы» в Примере.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 05:35
Не нужен этот театрал.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:26
Это не тот Бускетс
311
311
вчера в 22:42
Это смесь Ромеу и Бускетса?)
Брулин
Брулин
вчера в 22:39
Совпали фамилия и позиция на поле. Ориоль судя по нарезкам пытается копировать, но Бускетс такой один - хладнокровие, космическая техника и суперкомпьютер в голове. Не представляю трофеи Барсы и Испании без него
волгoдoн
волгoдoн ответил No problem
вчера в 21:19
No problem:
Братцы,всех вас с Наступающим Новым Годом! Желаю всем нам,всех благ,счастья,здоровья,успехов во всех начинаниях,родным и близким нашим добра! Пущяй нас все було,а за это нам ничего не было). Жму руку каждому!🎅
Нурик привет,поздравляю с праздником.
Желаю счастья!
Ищущий и Понимающий
Ищущий и Понимающий ответил No problem
вчера в 20:55
No problem:
Братцы,всех вас с Наступающим Новым Годом! Желаю всем нам,всех благ,счастья,здоровья,успехов во всех начинаниях,родным и близким нашим добра! Пущяй нас все було,а за это нам ничего не было). Жму руку каждому!🎅
Взаимно!
No problem
No problem
вчера в 20:20
Братцы,всех вас с Наступающим Новым Годом!
Желаю всем нам,всех благ,счастья,здоровья,успехов во всех начинаниях,родным и близким нашим добра!
Пущяй нас все було,а за это нам ничего не было).
Жму руку каждому!🎅
maliw
maliw
вчера в 20:14
с Наступающим всех болел обоих клубов и красивой атакующей игры обоим клубам в предстоящем году .
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 19:59
Не получится!
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