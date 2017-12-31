«Реал» хочет увести у «Барселоны» Ориоля Бускетса

Мадридский «Реал» проявляет предметный интерес к 18-летнему хавбеку «Барселоны» Ориолю Бускетсу.
Юный однофамилец Серхио Бускетса летом будущего года может стать свободным агентом, а потому привлек к себе внимание множества европейских клубов, среди которых оказался и «Реал».
Мадридцев привлекает идея бесплатно заполучить талантливого полузащитника и утереть нос своему принципиальному сопернику - «Барселоне», которая пока так и не смогла согласовать с игроком новый контракт.
Стоит отметить, что в этом сезоне Ориоль Бускетс уже попадал в заявку на матчи «Барсы» в Примере.
Желаю всем нам,всех благ,счастья,здоровья,успехов во всех начинаниях,родным и близким нашим добра!
Пущяй нас все було,а за это нам ничего не было).
Жму руку каждому!🎅
Желаю всем нам,всех благ,счастья,здоровья,успехов во всех начинаниях,родным и близким нашим добра!
Пущяй нас все було,а за это нам ничего не было).
Жму руку каждому!🎅