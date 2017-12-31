Заха не собирается покидать «Кристал Пэлас»

Лидер «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха после матча АПЛ с «Манчестер Сити» сообщил, что в январское трансферное окно не сменит команду.

Ранее атакующего исполнителя сватали в различные топ-клубы Англии, однако игрок поспешил заверить, что никуда уходить не собирается.

«Да, я остаюсь», - заявил Заха в ответ на вопрос журналиста о том, продолжит ли он играть за «Пэлас».