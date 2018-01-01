Неймар - лауреат премии «Золотая самба»

Нападающий ПСЖ Неймар в третий раз стал лауреатом премии «Золотая самба», вручаемой лучшему бразильскому футболисту, выступающему в одном из европейских чемпионатов.
В борьбе за награду самый дорогой футболист мира, получивший почти 28% голосов, обошел полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо (16.64%), защитника «Реала» Марсело (14.43%), хавбека «Барселоны» Паулиньо (13.64%) и полузащитника «Реала» Каземиро (7.19%).
«Мне сказали, что сумма трансфера Коутиньо составит 140 миллионов евро плюс 40 миллионов в виде бонусов», – написал Мартинес в своем твиттере.
Ранее компания Nike представила Коутиньо в качестве игрока «Барселоны», после чего сообщалось, что «Ливерпуль» подаст в суд на компанию и будет требовать у «Барселоны» «астрономическую» сумму за игрока.
«Мне сказали, что сумма трансфера Коутиньо составит 140 миллионов евро плюс 40 миллионов в виде бонусов», – написал Мартинес в своем твиттере.
Ранее компания Nike представила Коутиньо в качестве игрока «Барселоны», после чего сообщалось, что «Ливерпуль» подаст в суд на компанию и будет требовать у «Барселоны» «астрономическую» сумму за игрока.
Ну а Месси получит серебряную мамбу. Аха-ха)
Ну а Месси получит серебряную мамбу. Аха-ха)