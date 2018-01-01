Неймар - лауреат премии «Золотая самба»

Нападающий ПСЖ Неймар в третий раз стал лауреатом премии «Золотая самба», вручаемой лучшему бразильскому футболисту, выступающему в одном из европейских чемпионатов.

В борьбе за награду самый дорогой футболист мира, получивший почти 28% голосов, обошел полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо (16.64%), защитника «Реала» Марсело (14.43%), хавбека «Барселоны» Паулиньо (13.64%) и полузащитника «Реала» Каземиро (7.19%).