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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 2:2 Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут Фонбет 2.3 3.12 3.35
18:00 81’ Логотип футбольный клуб БернлиБернли 0:1 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль - - -
18:00 80’ Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити 2:0 Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд Фонбет 1.67 3.7 5.5
18:00 80’ Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 0:1 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл Фонбет 2.25 3.33 3.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед Фонбет 5.7 3.7 1.74
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Неймар - лауреат премии «Золотая самба»

сегодня, 18:52

Нападающий ПСЖ Неймар в третий раз стал лауреатом премии «Золотая самба», вручаемой лучшему бразильскому футболисту, выступающему в одном из европейских чемпионатов.

В борьбе за награду самый дорогой футболист мира, получивший почти 28% голосов, обошел полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо (16.64%), защитника «Реала» Марсело (14.43%), хавбека «Барселоны» Паулиньо (13.64%) и полузащитника «Реала» Каземиро (7.19%).

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Все комментарии
Филипповых
Филипповых
сегодня в 19:17
Кристина рональдиньё - лауреат премии "Золотая самка"
Брулин
Брулин
сегодня в 19:12
Журналист Onda Cero Альфредо Мартинес озвучил информацию о сумме трансфера полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в «Барселону».

«Мне сказали, что сумма трансфера Коутиньо составит 140 миллионов евро плюс 40 миллионов в виде бонусов», – написал Мартинес в своем твиттере.

Ранее компания Nike представила Коутиньо в качестве игрока «Барселоны», после чего сообщалось, что «Ливерпуль» подаст в суд на компанию и будет требовать у «Барселоны» «астрономическую» сумму за игрока.
cska plus
cska plus
сегодня в 19:11
А приза крокодил Гена нет ещё?
Брулин
Брулин ответил Bars kg
сегодня в 19:10
Bars kg:
Вот перейдет Коут в Барсу и эта оплошность сама по себе искоренится
Согласен на все 100%... просто он более популярен и раскрученный в СМИ, по сравнению с Коутиньо... да и тусит Неймар по всяких вечеринках и так делее... все изменит переход его в Барселону
Tramaldo
Tramaldo ответил Брулин
сегодня в 19:06
Брулин:
Странно что Габриэла Жезуса вообще нету.
Он 6-й в голосовании - 2.74%
Bars kg
Bars kg
сегодня в 19:03
Вот перейдет Коут в Барсу и эта оплошность сама по себе искоренится
Брулин
Брулин
сегодня в 19:03
Странно что Габриэла Жезуса вообще нету.
ст_прапорщик
ст_прапорщик
сегодня в 19:02
Золотая самба!?!? Чего только не придумают))
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 18:57
Дорогой гейша Гейшмар, аха-ха)
Ну а Месси получит серебряную мамбу. Аха-ха)
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