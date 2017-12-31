Луан признан лучшим игроком Южной Америки в 2017 году

Нападающий «Гремио» Луан признан лучшим игроком Южной Америки по итогам 2017 года. На награду претендовали только футболисты, выступающие в латиноамериканских чемпионатах.

В борьбе за приз, который также часто называют «Золотым мячом» Южной Америки, Луан опередил форварда «Фламенго» Хосе Паоло Герреро и своего товарища по «Гремио» хавбека Артура.

Стоит отметить, что минувшим летом Луан был близок к переходу в «Спартак», но в итоге остался в «Гремио», с которым в конце года выиграл Кубок Либертадорес.