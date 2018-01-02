«Спартак» назвал трёх главных «технарей» команды в текущем сезоне

«Спартак» подводит итоги первой части сезона-2017/18.
Пресс-служба «красно-белых» опубликовала тройку футболистов команды, кому чаще других удавались успешные обводки в текущем розыгрыше Премьер-Лиги.
Ими стали полузащитник Квинси Промес (90 удачных обводок), нападающий Луис Адриано (64) и защитник Дмитрий Комбаров (36).
это ровно в 4 раза больше голов чем забила дзюба, но все равно для форварда такой команды как Спартак результат не спокойный, согласен))) хехеххе))
это ровно в 4 раза больше голов чем забила дзюба, но все равно для форварда такой команды как Спартак результат не спокойный, согласен))) хехеххе))