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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 2.05 3.3 3.75
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 9.3 4.75 1.35
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич Фонбет 1.95 3.25 4.2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд Фонбет 1.15 8 16
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.57 3.9 5.9
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«Спартак» назвал трёх главных «технарей» команды в текущем сезоне

сегодня, 10:09

«Спартак» подводит итоги первой части сезона-2017/18.

Пресс-служба «красно-белых» опубликовала тройку футболистов команды, кому чаще других удавались успешные обводки в текущем розыгрыше Премьер-Лиги.

Ими стали полузащитник Квинси Промес (90 удачных обводок), нападающий Луис Адриано (64) и защитник Дмитрий Комбаров (36).

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
сегодня в 17:59
Ни за что не поверю, что у бразильца Фернандо меньше обводок, чем у Комбарова, он конечно опорник они редко рискуют, но вспомните, как часто Фернандо мяч теряет идя в обводку, что у него удачных не бывает что ли?
котлина брат
котлина брат
сегодня в 16:07
В смысле электрика, асинизатора, газовщика?
Alex-96
Alex-96
сегодня в 11:45
три поросенка
Klasse
Klasse ответил FROLL 001
сегодня в 11:18
FROLL 001:
Это тот форвард Зе, который забил на 1 гол больше Реброва? Гыгыгыгыгы!
Это тот форвард, который из-за травмы забил всего лишь 4 мяча и отдал 6 голевых в 9 матчах((
это ровно в 4 раза больше голов чем забила дзюба, но все равно для форварда такой команды как Спартак результат не спокойный, согласен))) хехеххе))
FROLL 001
FROLL 001 ответил Klasse
сегодня в 10:55
Klasse:
Дриблинг Зе Луиша: редко, но метко)) https://www.youtube.com/watch?v=v-71rSMsxls
Это тот форвард Зе, который забил на 1 гол больше Реброва? Гыгыгыгыгы!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 10:43
Куда катится мир-Комбаров "технарь",уже смешно...
Klasse
Klasse
сегодня в 10:43
Дриблинг Зе Луиша: редко, но метко))
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 10:41
Россияне назвали трёх главных «технарей» команды в прошлом сезоне:
1.Юбилей Симоняна
2. Мутко
2. Судьи
CTAPbIU
CTAPbIU
сегодня в 10:13
С Квинси все понятно - молодец! А вот Комбаров приятно удивил в этом показателе.
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