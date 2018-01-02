«Спартак» назвал трёх главных «технарей» команды в текущем сезоне

📊➰Продолжаем знакомить вас с выдержками из статистики прошедшей части сезона-2017/18. Как думаете, кому из красно-белых лучше остальных удавались обводки?



🏆🏆🏆 Представляем тройку «технарей»! pic.twitter.com/FpkwUc6R6a