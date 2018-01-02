Кроос может покинуть «Реал»

«Реал» видит в нападающем ПСЖ Неймаре долгосрочную замену своему стареющему бомбардиру Криштиану Роналду.

В мадридском клубе уже задумываются о том, как провернуть трансфер бразильца, не нарушая при этом правила финансового фэйр-плей. «Сливочные» осознают, что с продажи вингера Гарета Бэйла не удастся выручить достаточного количества средств для подписания Неймара, потому в клубе даже готовы пойти на расставание с полузащитником Тони Кроосом, продав немца в ПСЖ или «Манчестер Юнайтед», если это будет необходимо.