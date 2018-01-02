Кроос может покинуть «Реал»

«Реал» видит в нападающем ПСЖ Неймаре долгосрочную замену своему стареющему бомбардиру Криштиану Роналду.
В мадридском клубе уже задумываются о том, как провернуть трансфер бразильца, не нарушая при этом правила финансового фэйр-плей. «Сливочные» осознают, что с продажи вингера Гарета Бэйла не удастся выручить достаточного количества средств для подписания Неймара, потому в клубе даже готовы пойти на расставание с полузащитником Тони Кроосом, продав немца в ПСЖ или «Манчестер Юнайтед», если это будет необходимо.
Типичный клуб балабол))
Чтобы не делали, кого бы не покупали, кого бы не пробовали Барса все равно будет унижать Реал))
Типичный клуб балабол))
Чтобы не делали, кого бы не покупали, кого бы не пробовали Барса все равно будет унижать Реал))
а там пущяй идут лесом этот Неймар с ффп.
а там пущяй идут лесом этот Неймар с ффп.