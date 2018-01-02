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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 2.05 3.3 3.75
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 9.3 4.75 1.35
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич Фонбет 1.95 3.25 4.2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд Фонбет 1.15 8 16
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.57 3.9 5.9
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Кроос может покинуть «Реал»

сегодня, 10:20

«Реал» видит в нападающем ПСЖ Неймаре долгосрочную замену своему стареющему бомбардиру Криштиану Роналду.

В мадридском клубе уже задумываются о том, как провернуть трансфер бразильца, не нарушая при этом правила финансового фэйр-плей. «Сливочные» осознают, что с продажи вингера Гарета Бэйла не удастся выручить достаточного количества средств для подписания Неймара, потому в клубе даже готовы пойти на расставание с полузащитником Тони Кроосом, продав немца в ПСЖ или «Манчестер Юнайтед», если это будет необходимо.

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
сегодня в 18:03
Зачем Реалу продавать лучшего полузащитника в мире? Модрич один команду не потащит к победам...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:53
Теперь это проблема Реала
Олег Гусов
Олег Гусов
сегодня в 16:09
"Стареющий Роналду " За последние 4 сезона стал Чемпионом Европы , взял с Ралом 3 Лиги Чемпионов и 3 заслуженных Золотых Мяча , побив при этом все мыслимые и немыслимые рекорды ! Мечтайте дальше !
бебето_71
бебето_71 ответил амурец
сегодня в 14:59
амурец:
как то подумалось, что в год собаки насекомых не будет
ты правильно излогаешь амурка с кристиной насекомых не подхватишь.тебе нечего волноваться на чм увидишься с кумиром свойм.дни наверное шитаешь.
dankoff1986
dankoff1986
сегодня в 13:50
в Челси....Как раз опорник нужен,а с Канте ,отличная связка будет
ХУБУЛ
ХУБУЛ
сегодня в 13:14
Бедный Кросс куда его только за последние два года не продавали куда только не меняли на кого только не обменивали, то Азар то Дибала то Погба это те кто сразу на ум пришли теперь вот ради Неймара от него хотят избавиться.
Пластун
Пластун
сегодня в 13:10
Если в петухе видят замену Кришу то зачем продавать Кросса и оставлять самого Криша? Утка ещё та.
viv
viv
сегодня в 13:03
Реалу и Кроос уже не поможет.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 12:26
Откуда ты можешь знать, что я хочу?
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Igo0rek
сегодня в 12:25
Да ты пол мира хотел бы видеть в МС ))
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 12:15
Я бы не прочь его и в Барсе увидеть...на скамейки...Вдруг Ракитич захочет выходной взять..
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 12:13
Я бы не прочь увидеть Кросса в МЮ, но это скорей всего утка, скорей всего Бензема или Бэйл уйдут
амурец
амурец ответил бебето_71
сегодня в 12:06
бебето_71:
ради шампуня ото сливочная армия сразу поменяет.свой путь амур его фнл ты же мечтаешь встречи с кристиной
как то подумалось, что в год собаки насекомых не будет
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 12:01
    бебето_71
    бебето_71 ответил Gourcuff Yohanne
    сегодня в 11:32
    Gourcuff Yohanne:
    Чууууууушь
      бебето_71
      бебето_71 ответил амурец
      сегодня в 11:29
      амурец:
      роди Неймара сливать Крооса, да бред
      ради шампуня ото сливочная армия сразу поменяет.свой путь амур его фнл ты же мечтаешь встречи с кристиной
      Igo0rek
      Igo0rek
      сегодня в 11:17
      Охххх, вот Крооса я бы очень хотел видеть в Манчестер Сити.
      eaguar
      eaguar
      сегодня в 11:13
      все возможно
      амурец
      амурец
      сегодня в 11:01
      роди Неймара сливать Крооса, да бред
      Gourcuff Yohanne
      Gourcuff Yohanne
      сегодня в 10:55
      Чууууууушь
      No problem
      No problem
      сегодня в 10:46
      Бейла с Бензом слить,
      а там пущяй идут лесом этот Неймар с ффп.
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