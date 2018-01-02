Аллегри: «Доннарумма? У Буффона уже есть достойная замена»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что туринский клуб не нуждается в голкипере «Милана» Джанлуиджи Доннарумме, которого сватают на место Джиджи Буффона.



«Щесны - наследник Буффона, я уже говорил об этом ранее. „Ювентус“ сделал очень многое, чтобы заполучить такого прекрасного вратаря. Я очень счастлив, что у них с Джиджи отличные отношения.



Доннарумма - молодой парень, у которого впереди еще большой путь. Однако у Буффона уже есть достойная замена».



Напомним, что недавно «Милан» продлил контракт с Доннаруммой до 2021 года.