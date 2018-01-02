Конте: «Календарь? Не люблю жаловаться!»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте пообщался с журналистами накануне матча 22-го тура АПЛ против «Арсенала», несущего серьезные кадровые потери:

«Каждая игра против „Арсенала“ важна, в том числе и завтрашняя. Завтра будем стараться изо всех сил набрать очки. Того же хочет от своей команды и Арсен (Венгер).

Что касается возможных изменений в составе, то для нас важно, чтобы все игроки были вовлечены. Все мои футболисты в этом плане проделали отличную работу, усердно работая. Моя главная цель на вторую часть сезона заключается в том, чтобы все игроки пребывали на пике формы.

Календарь? Не люблю жаловаться! Главное, чтобы все клубы были в равных условиях, на это нельзя закрывать глаза».