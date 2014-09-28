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ЦСКА и «Баварию» рассудит шотландец Коллам

28 сентября 2014, 14:47
 УЕФА назначил арбитров на матч 2-го тура Лиги чемпионов между ЦСКА и «Баварией», который состоится послезавтра в Химках и пройдет без зрителей.

Обслуживать поединок будут шотландские рефери во главе с Уильямом Колламом.

35-летний Коллам является судьей ФИФА с 2006 года. В минувшем розыгрыше ЛЧ он работал на встрече между «Зенитом» и «Боруссией», которая прошла в рамках 1/8 финала турнира и завершилась выездной победой немцев 4:2.
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