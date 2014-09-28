ЦСКА и «Баварию» рассудит шотландец Коллам

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День X для сборной России. Команда Черчесова должна выбрать — в плей-офф или по домам В заголовке «икс», а не намек на исход матча с Данией.

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